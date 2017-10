Yanagida-Gala bringt ersten Sieg

Bühl

Bisons starten mit Niederlage Bühl (red) - Die Volleyball Bisons Bühl sind mit einer deftigen 0:3-Heimpleite gegen die United Volley Rhein-Main in die Saison gestartet. Die 1500 Zuschauer in Großsporthalle sahen eine über weite Strecken einseitige Partie, in der die Bisons nicht den Hauch einer Chance hatten (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Die Volleyball Bisons Bühl sind mit einer deftigen 0:3-Heimpleite gegen die United Volley Rhein-Main in die Saison gestartet. Die 1500 Zuschauer in Großsporthalle sahen eine über weite Strecken einseitige Partie, in der die Bisons nicht den Hauch einer Chance hatten (Foto: toto). » - Mehr