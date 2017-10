TVS-Express überrollt Deizisau

Fast genau 100 Sekunden vor dem Ende ist es dann doch passiert: Christian Fritz musste bluten - glücklicherweise nur im übertragenen Sinn. Als der Linkshänder den Ball zum 40:30 für seinen TVS Baden-Baden ins Tor wurschtelte, also den 40. Treffer für seine Farben markierte, war klar: Die Kiste Bier geht auf ihn. Tatsächlich war die Frage, wen es im Dress der Grün-Weißen am Samstagabend erwischen würde, die einzig spannende, so haushoch überlegen war der TVS den Oberliga-Handballern vom TSV Deizisau.

"Es wollte ja keiner machen", sagte ein gut gelaunter Fritz nach dem Spiel, ein Grinsen zierte sein Gesicht. Tatsächlich hatte es den Anschein, als wollten sich all seine Teamkollegen vor der "Strafe" drücken, anders ist es nicht zu erklären, dass der TVS in der Schlussphase fast fünfeinhalb Minuten ohne Treffer blieb. Nachdem Fritz dann getroffen hatte, das Kind quasi in den Bierbrunnen gefallen war, war es eh schon egal: Also markierte der Sandweierer auch gleich noch die Tore 41 und 42 - letzteres mit dem Rücken zum Tor, 42:30 lautete der Endstand.

"Unser Matchplan ist 1:1 aufgegangen", sagte TVS-Coach Ludwig nach der Partie, "gegen einen Gegner, der auch schnellen Handball spielen kann, wollten wir ein noch höheres Tempo gehen." Und dabei konnten die Gäste aus dem Landkreis Esslingen nicht mithalten. Nach gutem Start (4:2/5.) agierten die Hausherren in der Offensive noch etwas zu verschnörkelt, nach dem 4:4 (7.) nahm der TVS-Express aber gewaltig an Fahrt auf. Angetrieben von einem in Hälfte eins entfesselten Lokführer Daniel Grimm erzielten die Sandweierer fünf Tore in Folge, 9:4 stand es nach nicht einmal zehn Minuten. Weil Dominik Horn im Tor reihenweise Paraden auspackte - allein elf waren es in Durchgang eins - rollte Angriff um Angriff auf den TSV-Kasten. Die Abwehr der Gäste mutierte dabei eher zur "Durchwehr": Grimm, Fritz, Niklas Jolibois, Markus Koch und Johannes Henke walzten die Gäste nieder, einige Tore waren dabei zum Zunge schnalzen. Beim 27:17 zur Halbzeit rieben sich die Zuschauer in der Rheintalhalle - darunter auch Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen - die Augen.

"In der ersten Halbzeit waren wir viel zu schlecht, um hier etwas zu reißen", sagte ein verständlicherweise bedienter Gästetrainer Ralf Rascher. Immerhin stabilisierte sich sein Team in Hälfte zwei und agierte weitgehend auf Augenhöhe. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Ludwig auf der Gegenseite durchwechselte, das nächste Heimspiel am Mittwoch gegen Neckarsulm im Hinterkopf. Julian Bissinger, der Horn im Kasten ablöste, knöpfte nahtlos an die Leistung seines Kollegen an, in der Offensive ließ der TVS nun aber einige Chancen liegen. Das änderte aber nichts an der Sandweierer Überlegenheit, schon gar nicht am Sieg. "Das war schon richtig gut", so Ludwig, "einen derartigen Hochgeschwindigkeits-Handball habe ich in der Klasse noch nicht oft gesehen!" Zur Belohnung gab es - neben der von Fritz gesponsorten Kiste - noch ein Gruppenfoto mit OB Mergen.

TVS Baden-Baden: Horn, Bissinger - Fritz 10/2, Koch, Grimm je 8, J. Henke, Jolibois je 4, M. Schulz, Unser je 3, Bornhäußer 2, Wichmann, Seiter.

TSV Deizisau: Prauß, Ilii, Juhnke - Schmid-Ungerer 8, Kohl 7/3, Friedel 6, Taxis 4, Kenner 3, Kosak, Rascher je 1, Prinz, Neusser.

Schiedsrichter: Felix Gorenflo/Frank Mangold (Gutach) - Zuschauer: 400 - Zeitstrafen: 4/3.