Wieder eine Festung Von Hans Falsehr Das Wildparkstadion ist wieder eine richtige Festung. Denn der Karlsruher SC feierte mit einem 1:0 gegen den 1. FC Magdeburg seinen fünften Heimsieg und ist - die anderen beiden Spiele vor eigenem Publikum endeten remis - im bisherigen Saisonverlauf zu Hause weiterhin unbesiegt. Marvin Wanitzek sorgte für das Tor des Tages (40.) gegen die als Tabellenzweiter angereisten Gäste. KSC-Trainer Alois Schwartz war anschließend "richtig stolz" auf seine Schützlinge, "wie sie sich reingehauen haben", und fand den Sieg "auf jeden Fall verdient." Weil der KSC im zweiten Abschnitt aber das durchaus mögliche 2:0 nicht schaffte, "mussten wir wieder bis zum Schluss um die drei Punkte bangen", ließ Sportdirektor Oliver Kreuzer leise Kritik an der Chancenverwertung der Wildparkprofis durchklingen. Erwartungsgemäß lief bei den Hausherren nach zwei Spielen auf der Ersatzbank Anton Fink wieder in der Startelf auf. Überraschenderweise musste aber nicht Florent Muslija für ihn Platz machen, sondern Marc Lorenz. Ansonsten ließ Cheftrainer Alois Schwartz seine Mannschaft gegenüber dem 1:1 in Münster unverändert. Beide Mannschaften gingen zunächst einmal nicht ins Risiko, sondern waren darauf bedacht, nicht in Rückstand zu geraten. Die Partie spielte sich deshalb vorwiegend zwischen den Strafräumen ab. Trotzdem kam Magdeburg in der ersten Halbzeit zu zwei guten Chancen: Zunächst schoss Philip Türpitz nach einem Ballverlust von Marcel Mehlem knapp links vorbei (8.). Und nach einem Pass von Nico Hammann war es wieder Türpitz, der zunächst von David Pisot am Abschluss gehindert wurde, im Nachsetzen dann aber eine zweite Chance bekam und aus spitzem Winkel von rechts das KSC-Tor verfehlte (26.). Die Wildparkprofis waren bis dahin noch nicht in den Strafraum der Gäste gekommen und tauchten erst in der 34. Minute erfolgversprechend vor FCM-Keeper Jan Glinker auf. Aber Mehlem war bei der Hereingabe von Fink von links einen Schritt vor dem Ball. Genau richtig hingegen passte Marvin Wanitzeks Fernschuss in der 40. Minute: Der Karlsruher Mittelfeldspieler zog aus gut 25 Metern mit rechts ab und traf - leicht abgefälscht - über den Innenpfosten zum 1:0-Pausenstand. Der KSC verdiente sich die Führung durch Wanitzeks "Sonntagsschuss", so Trainer Schwartz, aber erst nach dem Seitenwechsel. Denn in den zweiten 45 Minuten hatten die Wildparkprofis die besseren Chancen, obwohl Magdeburg teilweise klar überlegen war. Fink und Burak Camoglu hätten schon früh für Entspannung sorgen können (57.). Und in der 65. Minute hatte noch einmal Camoglu das 2:0 auf dem Fuß, traf aber nur das Außennetz. Anschließend dauerte es bis zur 84. Minute, ehe Wanitzek aus zwei Metern nur den Magdeburger Querbalken traf. Dass das Auslassen dieser Chancen nicht noch mit dem Ausgleich bestraft wurde, lag an KSC-Torhüter Benjamin Uphoff, der gegen Andreas Ludwig auf dem Posten war (84.), und daran, dass die Gäste ansonsten in der zweiten Halbzeit keine nennenswerten Tormöglichkeiten mehr herausspielten. Karlsruher SC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Camoglu, Mehlem (90.+1 Siebeck), Wanitzek, Muslija - Fink (90.+1 Stoll) - Schleusener. 1.FC Magdeburg: Glinker - Butzen, Handke, Hammann, Schäfer, Niemeyer - Türpitz (83. Pick), Erdmann (65. Ludwig), Rother, Lohkemper (46. Chahed) - Beck. Schiedsrichter: Kampka (Mainz) - Zuschauer: 12748 - Tore: 1:0 Wanitzek (40.) - Gelbe Karten: Gordon, Muslija, Bader / Erdmann, Rother - Beste Spieler: Camoglu, Gordon / Hammann.

