An der Sensation geschnuppert

Als der Schlusspfiff dieses denkwürdigen Verbandsligaspiels ertönte, schauten einige Kuppenheimer Spieler fassungslos gen Himmel, als wären sie auf der Suche nach diesem ominösen Fußballgott, andere wiederum sanken wie vom Blitz getroffen auf den Boden. Sekunden zuvor köpfte Freiburgs Marco Senftleber in der 94. Minute, nachdem der Ball durch den Kuppenheimer Fünfmeterraum gesegelt war, das 4:3 für die Breisgauer. "Bitter und ärgerlich", nannte 08-Trainer Matthias Frieböse das zuvor Geschehene. Schließlich schnupperte sein Team an einem "Bonuspunkt", ja sogar an deren drei, da sich die Wörtelkicker in der ersten Halbzeit in einen Rausch spielten und zur Pause mit 3:0 führten.

"Meine Jungs waren in der ersten Halbzeit nicht auf der Höhe. Wir haben schlecht verteidigt, aber Kuppenheim hat ein paar richtig geile Kicker drin, die uns das Leben sehr schwer gemacht haben", sagte FFC-Trainer Ralf Eckert.

Damit meinte der Coach des Tabellenzweiten wohl vor allem die pfeilschnellen Simon Götz und Lucas Grünbacher, die die FFC-Abwehr vor einige Probleme stellten. Nachdem Freiburgs Aslan Ulubiev aus wenigen Metern nur den Pfosten traf, schaltete der SV 08 blitzschnell um. Grünbacher setzte sich auf der linken Seite durch, seine Hereingabe wurde vor die Füße von Sami Saddedine geklärt, der abgezockt ins lange Eck traf (7.). Während die Gäste noch den frühen Rückstand verdauten, segelte ein Freistoß von Dominik Stanic an den zweiten Pfosten zu Denis Kolasinac, der zunächst an die Latte köpfte, seinen eigenen Abpraller jedoch im Tor unterbrachte (10.). Der FFC schüttelte sich kurz und zog sein Kombinationsspiel auf, die Hausherren dagegen verdichteten das Mittelfeld und spulten Kilometer um Kilometer ab, um die bärenstarke FFC-Offensive nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.

Gerade als die Breisgauer erste Chancen kreierten, schlug der SV 08 erneut eiskalt zu: Götz zündete auf der rechten Seite den Turbo, lief FFC-Verteidiger Hendrik Gehring auf und davon und passte in die Mitte, wo Grünbacher nur noch einschieben musste (24.).

Selbst vom Elfmeterpunkt schien das Glück an diesem Tage auf Kuppenheimer Seite zu sein: Nachdem Kolasinac seinen Torhüter Hendrik Ströbel mit einem zu kurzen Rückpass in die Bredouille gebracht hatte, brachte selbiger Senftleber zu Fall. Felix Dreher scheiterte aber an dem exzellent reagierenden 08-Keeper (38.). Selbst nach diesem erneuten Nackenschlag blieb der Tabellenzweite ruhig und zog seelenruhig Angriff über Angriff auf - wohl im Bewusstsein, einen Drei-Tore-Rückstand noch aufholen zu können.

Während die Frieböse-Elf gedanklich noch in der Kabine zu sein schien, landete der erste Schuss gleich im 08-Netz (47.). Der umtriebige Ulubiev kam an der Strafraumkante an den Ball, nahm Maß und schlenzte die Kugel ins lange Eck. Ein Wirkungstreffer für das 08-Team. Plötzlich war eine Verunsicherung zu spüren - und die Leichtigkeit der ersten Hälfte dahin. Der FFC übernahm nun vollends das Kommando und spielte sich in einen Rausch, während die 08er nur noch hinterherliefen und nicht mehr in die Zweikämpfe kamen - mit fatalen Folgen: Erst steckte Senftleber für den startenden Alexander Martinelli durch, der Ströbel keine Chance ließ (56.), und nur vier Minuten später besorgte Martinelli gar den Ausgleich.

Erst danach bissen sich die Knöpflestädter in die Begegnung zurück, wagten sich nach vorne und kamen durch Götz fast zur erneuten Führung (70.). Danach lieferte der SV 08 den nun überlegenen Gästen eine leidenschaftliche und erfolgreiche Abwehrschlacht - bis eben zur vermaledeiten 94. Minute.

SV 08 Kuppenheim: Ströbel - Stanic, Kolasinac, Karamehmedovic, Tasli (80. Alesi) - Peter, Saddedine - Götz, Karadogan (64. Balzer), Djuric (56. Eren) - Grünbacher (90. Borutta).

Freiburger FC: Kodric - Dreher, Koberitz (46. Dees), Garcia Stein (46. Reinhardt), Gehring - Sutter (78. Fischbach), Eggert, Bernauer (72. Maier) - Ulubiev, Senftleber, Martinelli.

Schiedsrichter: Jakob Paßlick - Zuschauer: 220 - Tore: 1:0 Saddedine (7.), 2:0 Kolasinac (10.), 3:0 Grünbacher (24.), 3:1 Ulubiev (48.), 3:2, 3:3 Martinelli (56., 60.), 3:4 Senftleber (94.) - Beste Spieler: Ströbel, Götz - Ulubiev, Martinelli.