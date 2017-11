Gipfeltreffen in Niklashausen

In der Einzelstatistik erzielten in der laufenden Saison die Spieler des SV Niklashausen allesamt positive Ergebnisse, wobei das erste Paarkreuz mit Krzystof Malcherek (7:3) und Piotr Bereziuk (7:2) auch in den Doppeln mit 5:1-Erfolgen das Sahnehäubchen darstellt. Lukas Mai hat sich bei Ottenau mit 4:2-Einzelpunkten an Position eins als Führungsspieler bestätigt, die Nummer zwei Aaron Kawka schlug sich gegen die starke Konkurrenz mit zwei Einzelsiegen recht achtbar. Unbesiegt ist Mai im Doppel mit Eduardo Gonzales, im Schlussdrittel liegen Gonzales und Andrè Schweikert mit je 5:0-Erfolgen gleichauf. Leon Biedermann (3:3) und Kresimir Vranjic (4:2) könnten in einer offenen Partie zum Zünglein an der Waage werden. Mannschaftsführer Vranjic möchte sich nur zu gerne für die beiden klaren Auswärtspleiten in den vergangenen Jahren revanchieren: "Niklashausen ist sehr gut und ausgeglichen besetzt und gehört zu den besten Mannschaften der Liga. Wir müssen schon einen guten Tag erwischen und das eine oder andere überraschende Einzel gewinnen um eine Chance zu haben", so Vranjic der angesichts der 6:0 Punkte mit seinen Teamkollegen befreit aufspielen kann.

Drei Auswärtsspiele stehen für die drei Bezirksvertreter in der Frauen Badenliga auf dem Spielplan. Die TTF Rastatt (8:2) wollen mit einem Auswärtssieg beim TTV Weinheim-West den Kontakt zu den beiden führenden Mannschaften halten. Weinheim hat nur einen Punkt auf der Habenseite. Alles andere als ein glatter Auswärtserfolg der TTF wäre sicherlich enttäuschend.

Weitaus schwieriger gestaltet sich die Aufgabe des TTV Kappelrodeck, der am Sonntag beim Tabellenführer 1. TTC Ketsch antreten muss. Mit 10:0 Punkten liegen die Nordbadenerinnen mit makelloser Bilanz an vorderster Stelle, mit 3:5 Punkten belegt Kappelrodeck den sechszen Rang. Mit dem raueren Wind, der in Badenliga entgegen bläst, müssen sich Ursula Maier (3:7) und Astrid Seiler (2:5), die noch ohne Doppelsieg sind, erst anfreunden.

Der TTV Gamhurst (2:8) möchte im südbadischen Derby beim Tabellenletzten TV Britzingen mit einem Sieg sein Punktekonto aufbessern. Die Mannschaft aus dem Breisgau trat in den bisherigen Spielen ohne seine Topspielerinnen Anna Katzelnik und Franziska Schneider an und hat bisher nur einen Punkt. Positiv schnitt bei Gamshurst das vordere Paarkreuz mit Julia Lubitz (5:3) und Mareike Allgeier (6:5) ab. Negativ wirkt sich die karge Ausbeute mit nur 2:8-Doppelerfolgen aus. Ein Rückstand in den Doppeln erhöht den Druck auf die Einzel. Die gute Leistung gegen Weinheim am vergangenen Wochenende sollte dem Team aber mehr Selbstvertrauen vermitteln.(ti)