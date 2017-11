"Dem sportlichen Zeitgeist angepasst" Mit einem Festakt sowie einem Länderspiel der Handball-Junioren aus Deutschland und Belgien feiert die Südbadische Sportschule Steinbach morgen ihr 60-jähriges Bestehen. Unser Redakteur Frank Ketterer nahm das zum Anlass für ein etwas ausführlicheres Gespräch mit Sportschulleiter Christian Reinschmidt. Interview BT: Herr Reinschmidt, an diesem Freitag feiert die Südbadische Sportschule Steinbach Ihr 60-jähriges Bestehen mit einem Festakt. Wie ist es um die Feierstimmung des Schulleiters bestellt? Christian Reinschmidt: Wir freuen uns alle schon sehr auf den Festakt und das anschließende Handball-Junioren-Länderspiel zwischen Deutschland und Belgien. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mit Feuereifer an den Vorbereitungen für dieses Jubiläum mitgearbeitet. Im Sommer haben wir ja bereits eine Ausstellung eröffnet, die einen tollen Überblick über die sechs Jahrzehnte unserer Sportschule gibt. Man kann sie in der Gaststätte der Sportschule anschauen. BT: Was sagt es über eine Sportschule aus, wenn sie ihren 60. Geburtstag feiern kann? Reinschmidt: Dass sie jung geblieben ist und sich durch ständige Veränderungen und Weiterentwicklungen dem sportlichen Zeitgeist angepasst hat. Als Bildungs- und Leistungssportzentrum hat sich auch der Standort im Baden-Badener Rebland bewährt. Mit über 32000 Übernachtungen im Jahr 2016 wurde ein weiterer Belegungsrekord aufgestellt - und die Nachfragen für 2018 sind so groß, dass wir vielen Gruppen absagen mussten. BT: Sie arbeiten seit 26 Jahren an der Sportschule Steinbach, seit fünf Jahren als deren Leiter. Was hat sich alleine in dieser Zeit verändert? Reinschmidt: Als ich 1991 als Diplom-Sportlehrer für die Trainerausbildung eingestellt wurde, dominierten die leistungsorientierten Ausbildungslehrgänge. In den folgenden Jahren wurde immer größerer Wert auf den Gesundheitssport gelegt - und mittlerweile sind von 300 Ausbildungslehrgängen im Jahr über die Hälfte aus dem Bereich des Breitensports und der präventiven Gesundheitsvorsorge. Im Bereich der Einrichtungen wurden in dieser Zeit ein weiteres Bettenhaus, ein Rasenplatz, ein Fußball-Kunstrasenplatz und zwei Tennisplätze gebaut. Auch hier hat sich also viel verändert. BT: Welche Bedeutung kommt den Sportschulen im Lande zu? Wie würden Sie Ihren dringlichsten Arbeitsauftrag beschreiben? Reinschmidt: Die vier Sportschulen in Baden-Württemberg haben zum einen die Aufgabe, Übungsleiter und Trainer für die Sportvereine auszubilden, und zum anderen, möglichst optimale Rahmenbedingungen für Kader- und Spitzensportler der verschiedenen Sportfachverbände zu bieten. BT: Dabei bedeutet Sportschule keineswegs nur, Sie haben es angedeutet, Spitzensport, sondern verstärkt auch Breiten-, Senioren- und Gesundheitssport. Wie hält sich das in Steinbach die Waage? Reinschmidt: An Wochenenden beherbergen wir hauptsächlich Auswahlmannschaften und Kaderathleten. Unter der Woche, bei den Aus- und Fortbildungen, gibt es mittlerweile ein leichtes Übergewicht im Bereich des Breiten- und Gesundheitssports. Ob Faszientraining, Rückenkräftigung, Yoga oder Pilates - die Nachfrage bei Lehrgängen im Bereich der Prävention ist weiterhin sehr hoch. BT: Gibt es einen Konkurrenzkampf unter den einzelnen Sportschulen? Reinschmidt: Nein, denn die Sportschulen sind zum einen in unterschiedlicher Trägerschaft und zum anderen hat jede Sportschule ihren eigenen Charakter und ihre spezielle Schwerpunkte. Wir versuchen gemeinsam, die veränderten Bedingungen und den großen Sanierungsbedarf der Sportschulen dem Land gegenüber zu formulieren. BT: Der Verteilungskampf ums Geld ist überall härter geworden. Wie erleben Sie das als Sportschul-Leiter? Reinschmidt: Gerade die Sanierungen, die in den nächsten Jahren auf die Sportschule zukommen, müssen finanziert werden. Mit dem Solidarpakt 3, die finanzielle Vereinbarung zwischen dem Sport und dem Land Baden-Württemberg bis zum Jahr 2021, wurde wohl unsere Ausgangsposition verbessert, aber der Bedarf ist deutlich höher. Bei vier Übernachtungshäusern, drei Sporthallen, zwei Rasenplätzen, zwei Kunstrasenplätzen und einem Leichtathletikstadion stehen regelmäßige Erhaltungsmaßnahmen an, die finanziert werden müssen. BT: Wie kostendeckend kann und muss eine Sportschule arbeiten? Reinschmidt: Die Sportschule Steinbach ist ein Zweckbetrieb des Badischen Sportbundes Freiburg mit dem Ziel, den Sportfachverbänden aus Baden-Württemberg möglichst kostengünstig optimale Trainingsbedingungen zu bieten sowie Übungsleiter und Trainer auszubilden. Für diese Aufgaben gibt es Zuschüsse vom Land Baden-Württemberg. Trotzdem müssen wir den größten Teil des Haushalts selbst erwirtschaften. "Eine Sportschule für alle" BT: Vorreiter ist Ihre Sportschule beim Thema Inklusion. Wie kam es dazu? Reinschmidt: Im Jahr 2004 wurde in Haus 1 ein Aufzug eingebaut, um Rollstuhlfahrern den Zugang zum Speisesaal zu erleichtern. Gleichzeitig wurden sechs Zimmer für Rollstuhlfahrer umgebaut. In den folgenden Jahren wurden Rampen zu den Sporthallen und Unterkunftsgebäuden gebaut. Seit der Sanierung und des Umbaus der Fußgängerbrücke im Jahr 2013 können Rollstuhlfahrer selbstständig von der einen Seite der Sportschule auf die andere Seite kommen. Ein Lageplan in Blindenschrift und eine barrierefreie Ansicht unserer Homepage ergänzen das inklusive Angebot der Sportschule Steinbach. Unter dem Motto: "Eine Sportschule für alle" werden wir diesen Weg in den nächsten Jahren konsequent fortsetzen. BT: Was sind die besonderen Aufgaben des Schulleiters, also Ihre? Reinschmidt: Als Schulleiter der Sportschule Steinbach bin ich auch Lehrreferent des Badischen Sportbundes Freiburg und Ansprechpartner für die Sportverbände bei allen Fragen zur Trainerausbildung. Das beginnt mit der Terminierung der einzelnen Lehrgänge und endet mit der Besprechung der inhaltlichen Gestaltung. Gleichzeitig bin ich Ansprechpartner für unsere 40 Mitarbeiter, die in den Bereichen Verwaltung, Ausbildung, Küche, Service, Haustechnik und Reinigung täglich eine ausgezeichnete Arbeit machen. Und natürlich bin ich durch die Funktion des Schulleiters in unterschiedlichen Gremien des Sports in Baden-Württemberg tätig, um die Belange der Sportschule zu vertreten. Allerdings habe ich mit Studienleiterin Ulrike Wagner und Verwaltungsleiter Torsten Falk zwei fachkompetente Mitstreiter an meiner Seite. BT: Die Sportschule Steinbach verfügt über insgesamt 146 Betten, verteilt auf 24 Einzel- sowie 61 Doppelzimmer. Was sind Sie mehr: Schulleiter oder Hoteldirektor? Reinschmidt: Bis zum 1. Juli eines jeden Jahres beantragen die Sportfachverbände ihre Termine für das Folgejahr bei mir. Zwischen Juli und September stimme ich dann die Termine mit den Fachverbänden ab und buche ca. 650 Lehrgänge ein. In dieser Zeit bin ich eher der "Hoteldirektor", der darauf schaut, dass die Sportschule ausgebucht ist. Ansonsten liegen mir als Schulleiter die Themen Bildung und Leistungssport sehr am Herzen. Zum einen habe ich selbst über 20 Jahre in der Trainerausbildung unterrichtet, zum anderen habe ich als Trainer des Schwimmteams TV Bühl auch fast 20 Jahre lang Leistungssportler auf ihrem sportlichen Weg begleitet. Beide Bereiche spiegeln meine Leidenschaften wider. Freundliches Personal, kompetente Ausbilder BT: Zumindest räumlich scheint die Sportschule Steinbach mittlerweile an ihre Grenzen zu stoßen. Wo sind dessen ungeachtet Entwicklungsmöglichkeiten? Reinschmidt: Wir haben vor einigen Jahren drei Hektar Land erworben südlich der Sportschule auf der anderen Seite der Sommerstraße erworben. In Zusammenarbeit mit der Stadt Baden-Baden entstehen dort im nächsten Jahr Parkplätze. Langfristig sind dort zudem ein Rasenplatz und ein Fußball-Kunstrasenplatz geplant. Allerdings müssen wir in den nächsten Jahren zuerst die Sanierungen der bestehenden Gebäude vorantreiben. BT: Herr Reinschmidt, was macht gerade die Sportschule Steinbach so beliebt? Reinschmidt: Freundliches Personal, optimale Rahmenbedingungen, kompetente Ausbilder, einzigartige Lage - dies wären schlagwortartig die Rückmeldungen, die wir von unseren Gästen erhalten. Die Sportschule Steinbach verzeichnete in den 60 Jahren seit ihres Bestehens ca. eine Million Übernachtungen - auch das ist ein Grund zu feiern. BT: Wie wird morgen Abend denn gefeiert? Reinschmidt: Wir haben um 16.30 Uhr einen Festakt mit geladenen Gästen aus Sport und Politik. In Hans-Reinhard Scheu konnten wir für die Festrede einen Sport-Fachmann gewinnen und freuen uns über viele Sportler und Trainer, die mit ihrem Kommen ihre Verbundenheit zu unserer Sportschule ausdrücken. Neben den Ex-Handball-Nationaltrainern Martin Heuberger und Armin Emrich kommen in Martin Knosp (Ringen/Anmerkung der Redaktion) und Arnulf Meffle (Handball/Anm. d. Red.) auch zwei Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles zu unserm Fest. Auch der Ex-Fußball-Nationalspieler Martin Wagner hat zugesagt. Und um 19 Uhr findet in der neusanierten Halle 2 dann das Handball-Junioren-Länderspiel zwischen Deutschland und Belgien statt.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben