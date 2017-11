Kantersieg an Halloween Weiterer Paukenschlag für den ESC Hügelsheim 09: Am Dienstagabend gewannen die Baden Rhinos das "Halloweenspiel" gegen die Stuttgart Rebels deutlich mit 7:1 (3:0/3:1/1:0) und haben sich vorerst auf dem dritten Tabellenplatz festgesetzt. Die jüngsten Erfolge lockten auch am Dienstag wieder 800 Zuschauer in die gruselig dekorierte Eisarena, wo sich beide Mannschaften in Bestbesetzung gegenüberstanden. Anfangs konnten die Rebels das Spiel noch offen gestalten, doch nachdem Andy Mauderer mit zwei Pfostentreffern dem Tor schon sehr nahe kam, brach Noel Johnson nach 13 Minuten endgültig den Bann. Sein Schlagschuss krachte zur Hügelsheimer Führung ins linke Toreck. Genau 81 Sekunden später zauberte Sebastian Wolf einen Traumpass auf den Schläger von Björn Groß der per Rückhand auf 2:0 erhöhte. In eigener Unterzahl ließen die beiden Kanadier Math Fleury und Cedrick Duhamel die Rebels mehr als alt aussehen und stellten durch Fleury den 3:0-Pausenstand her. Im Mitteldrittel setzte sich die Rollenverteilung weiter fort. Eine Minute war gespielt, als erneut Björn Groß seinen zweiten Treffer folgen ließ. Spätestens mit diesem Tor war die Partie entschieden. Danach ebbte die Partie zwar etwas ab, ohne dass die Rhinos jedoch das Geschehen aus der Hand gaben. So dauerte es bis zur 31. Minute ehe auch Cedrick Duhamel das 5:0 beisteuerte. Nun Spitzenspiel in Heilbronn Den Gästen konnte man mangelnden Einsatz nicht vorwerfen. Sie spielten trotz des klaren Rückstands munter mit. Die wenigen Torchancen vereitelte allerdings mit Max Häberle ein wiedermal sicherer Rückhalt im ESC-Gehäuse. Nur einmal musste der Neuzugang hinter sich greifen. Nachdem Denis Friedberger zwischenzeitlich auf 6:0 erhöht hatte (36.) waren seine Vorderleute wohl noch mit jubeln beschäftigt, als Stuttgarts auffälligster Spieler Miroslav Hudak der Ehrentreffer gelang (38.). Im Schlussabschnitt hatten die Rhinos noch haufenweise Chancen das Ergebnis höherzuschrauben, beließen es aber bei einem weiteren Treffer: Cedrick Duhamel machte in der 48. Minute mit dem 7:1 einen Haken unter dieses Spiel. Nun kommt es am Sonntag um 18 Uhr beim Tabellenführer in Heilbronn zum "Regionalliga-Klassiker" zwischen den Eisbären und den Rhinos. (ndm)

