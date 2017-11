Der Pokaltraum lebt weiter

"Finale, Finale" tönte es nach neunzig kampfbetonten Minuten aus dem Kuppenheimer Spielerkreis im altehrwürdigen Wörtelstadion. Die überglücklichen Spieler des SV 08 griffen damit den Ereignissen, die durchaus eintreffen könnten, allerdings noch etwas voraus. Durch den 2:0-Viertelfinalsieg im Rothaus-Pokal gegen den Verbandsliga-Neuling FV Lörrach-Brombach hat der Traum vom südbadischen Pokalendspiel am 21. Mai 2018 aber weiterhin Bestand.

Zuvor steht aber am 29. März das Halbfinale auf dem Programm. Mögliche Gegner sind dort der FC Villingen (Oberliga) sowie die Verbandsligisten FC Denzlingen und SV Linx. Klar wären die Hanauerländer und ein Heimspiel das Traumlos der Kuppenheimer.

Der verdiente Erfolg im Viertelfinale ist aber noch aus einem anderen Grund enorm wichtig für die Elf von Trainer Matthias Frieböse. Die Verunsicherung, die zu sechs Niederlagen in Folge geführt hatte, scheint überwunden zu sein, wenngleich gestern spielerisch sicherlich noch Luft nach oben war. "Wir haben die Ergebniswut nach dem 3:4 gegen den FFC mit ins Spiel genommen und waren bis zum 1:0 auch gut im Spiel. Danach hatten wir aber auch Glück, dass wir kein Gegentor kassierten. Nach der Pause war zwar Lörrach am Drücker, strahlte aber nur wenig Gefahr aus. Am Ende waren wir dann die bessere Mannschaft und haben auch verdient gewonnen", so Frieböse, der kurz vor Spielbeginn den erkrankten Simon Götz ersetzen musste. Gästetrainer Rolf Moser war wohl ziemlich frustriert und versagte einen Kommentar. "Ich habe keine Zeit", ließ der ziemlich unhöfliche Patron verlauten.

Beide Teams versuchten von Beginn an, die Vorherrschaft im Mittelfeld zu erobern, was aber keinem Team ob einer hohen Fehlerquote so richtig gelang. Gefährlich wurde der SV 08 vor allem dann, wenn er seine Stärken ausspielen konnte. Bei Angriffen mit hohem Tempo hatten die Gäste aus dem Dreiländereck Probleme. Doch Robin Mörmann (16.), Sami Saddedine (20.) und Lucas Grünbacher (23.) blieben mit ihren Versuchen noch erfolglos. Nach feinem Pass von Saddedine war es in Minute 32 dann soweit - der starke Mörmann netzte flach zum 1:0 ein.

Direkt nach dem Anspiel rettete Denis Kolasinac per Kopf die knappe Führung, und in der 40. Minute verfehlte Sturmtank Nils Mayer nur knapp das 08-Gehäuse. Auch nach der Pause waren Mayer und Gianfranco Disanto die gefährlichsten Gästeangreifer, die schwer zu kontrollieren waren. Der fehlerfreie Keeper Nikolai Gogol verhinderte gegen Mayer (49.) den Ausgleich, der aber in der Luft lag, als Schiedsrichter Marvin Maier ein Foul von Armin Karamehmedovic an Patrice Glaser (69.) mit einem Elfmeter bestrafte. Doch Disanto schoss schlecht, Gogol konnte parieren. Das war so etwas wie die Vorentscheidung, denn zwei Minuten später holte FVLB-Keeper Thomas Wasmer den eingewechselten Dejan Djuric von den Beinen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Faruk Karadogan souverän zum 2:0.

SV 08 Kuppenheim: Gogol - Alesi (72. Tasli), Karamehmedovic, Kolasinac, Stanic - Mörmann (68. Djuric), Saddedine, Peter, Eren (77. Balzer), Karadogan - Grünbacher (80. Sür).

FV Lörrach-Brombach: Wasmer - Leisinger (68. Lismann), Triller (33. Patrick Keller), Thiel, Böhler - Pinke, Glaser (79. Briegel), Nickel, Disanto - Mayer, Ceesay (75. Kevin Keller).

Schiedsrichter: Marvin Mayer (Windschläg) - Zuschauer: 250 - Tore: 1:0 Mörmann (32.), 2:0 Karadogan (72./FE) - Bes. Vorkommnis: Gogol (SV 08) hält Foulelfmeter von Disanto (69.) - Beste Spieler: Peter, Saddedine - Mayer, Disanto.