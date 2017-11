Monsterparty mit Feierbiestern

Am Dienstagabend trieben in der Sinzheimer Fremersberghalle Untote ihr Unwesen. Auch unzählige Monster, Vampire und Skelette sorgten bei der Halloween-Party des BSV Phönix für Angst und Schrecken - wobei die geschminkten und maskierten Gesellen auch ziemlich exzessiv gefeiert haben. Mittlerweile sind die Geisterspuren wieder beseitigt, doch auch morgen - beim Südbadenliga-Spiel gegen den TuS Schutterwald - soll es sich an gleicher Stelle ganz ähnlich abspielen: Erst wollen die Feuervögel dem Tabellenführer das Fürchten lehren, im Anschluss soll gefeiert werden.

Kalman Fenyö hat sich übrigens nicht unters Partyvolk gemischt, der Phönix-Trainer weilte zum Kurzurlaub in Paris. Insofern will er sein Feier-Defizit schnellstmöglich ausgleichen und sagt: "Wir wollen Schutterwald schlagen und zu Hause unsere weiße Weste wahren." Dass der TuS durchaus verwundbar ist, hat das vergangene Wochenende gezeigt, als Schutterwald in Steinbach am Rande einer Niederlage taumelte, am Ende aber immerhin noch einen Punkt retten konnte. Das hat natürlich auch Fenyö registriert. Sein eigenes Team hat nach dem Sieg gegen Oberkirch obendrein Rückenwind: "Die Jungs ziehen alle super mit und glauben an sich", so Fenyö. Verzichten muss Phönix aller Voraussicht nach nur auf Keeper Lotfi Hamadi, der beruflich verhindert ist.

Größere Personalsorgen hat derweil die SG Muggensturm/Kuppenheim. Nach seinem Muskelfaserriss fällt Julian Schlager auch am Sonntag beim Spiel gegen die SG Köndringen/Teningen II aus. Wie lange der Rückraum-Kanonier insgesamt ausfallen wird, ist laut Spielertrainer Benny Hofmann "noch nicht klar, ich rechne mit drei bis vier Wochen". Der Ausfall wiegt daher so schwer, da Schlager nicht nur im Angriff für einfache Tore sorgen kann, sondern ansonsten auch die Speerspitze der MuKu-Abwehr bildet. In der Offensive rückt nun Jan-Philipp Valda verstärkt in den Fokus, als Spielmacher wird Hofmann selbst auf der Platte stehen. Co-Spielertrainer Niki Wagner wird derweil die 6-0-Abwehr dirigieren. "Das hat gegen Waldkirch schon ganz gut funktioniert", so Hofmann, der gegen die SG-Reserve "klar auf Sieg" spielt.

Sein Kollege Markus Ullrich von der SG Steinbach/Kappelwindeck kalkuliert vor dem Heimspiel gegen den HGW Hofweier defensiver: "Wir planen genauso viele Punkte ein, wie vor den Spielen gegen Konstanz II und Schutterwald - nämlich gar keine." Dass es nach den beiden Spielen gegen die haushohen Favoriten am Ende insgesamt doch drei Punkte waren, lässt auch für den Sonntag hoffen. Beim Training am Reformationstag hat sich Ullrich "sehr für die Leistung gegen Schutterwald bedankt". Beim 31:31 gegen den Ligaprimus in der Bühler Großsporthalle - in der Harzeinsatz erlaubt war, wie Ullrich betont - habe sein Team eine tolle Moral bewiesen. Zudem hat die SG gezeigt, "dass wir bei guter Leistung jedes Team der Liga schlagen können."

Das gilt freilich auch für den TuS Helmlingen. Für einen Sieg ist am Sonntag in heimischer Halle gegen Altenheim eine bessere Leistung nötig, als zuletzt bei der Klatsche in Schutterwald.