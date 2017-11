Beste Aussichten Hubert Luft merkt selbst, dass er sich in einem Zwiespalt befindet. Speziell aufgrund der Erfahrungen in der Rückrunde der Vorsaison ist er vorsichtig geworden, was Prognosen betrifft. Andererseits gibt der Trainer des Rastatter SC/DJK auch offen zu: "Ich merke schon, dass die Spieler mir nicht mehr abkaufen, wenn ich in der Tabelle als erstes nach unten blicke. Die denken ja: 'Der spinnt'." Vorsicht ist immer eine gute Eigenschaft. Sie kann aber auch albern wirken, wenn man wie derzeit die heißeste Mannschaft der gesamten Landesliga darstellt. Vor zwei Wochen wurde Bühlertal geputzt und zuletzt in Freistett erst kurz vor Schluss der nächste Dreier verpasst. Platz vier, drei Punkte hinter dem Leader: Da kann man nur schwerlich noch auf Understatement machen, auch wenn Luft zurecht einwendet: "Für ein Spitzenteam kriegen wir zu viele Gegentore." Dem Verfolgerduell gegen den Tabellennachbarn SV Oberachern II kommt nun natürlich erhebliche Bedeutung zu: Bei einem weiteren Erfolg - auch angesichts der Auswärtsstärke - wird man auch mit besten Aussichten das Jahr in vier Wochen abschließen können. Allerdings betritt Luft, der sich gerne genau auf den Gegner vorbereitet, bezüglich der Oberliga-Reserve komplettes Neuland. "Ich kenne weder die Spieler noch deren System. Das ist eigentlich auch egal, die treten eh immer mit einer anderen Mannschaft auf." Was das eigene Team betrifft, ist die befürchtete erste Schockdiagnose leider Fakt. Der bislang so wichtige Dennis Hildenbrand fällt wegen einem Kreuzbandriss wohl die gesamte restliche Saison aus. Simon Schneider soll den in überragender Form befindlichen Oussama Ayari (Luft: "Hoffentlich macht er weiter so") im Offensivspiel unterstützen. Ins Tor kehrt Baumstark zurück. "Wir sind gut gewappnet und ehrgeizig, um uns mit einer guten Mannschaft zu messen", verspürt Reservecoach Stefan Geppert auch Vorfreude. "Wir versuchen, unsere Schnelligkeit gegen diesen robusten Gegner mit dem für mich besten Landesliga-Mittelfeldstrategen Ayari auszuspielen."(mi)

