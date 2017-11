Verlorene Zähler zurückerobern

Dietmar Blicker hat seinen ganz eigenen Videobeweis. Der Trainer des Fußball-Verbandsligisten 1. SV Mörsch lässt jedes Spiel seiner Mannen filmen. So auch das Ligaspiel am vergangenen Sonntag gegen den FC Denzlingen. Blicker wäre an diesem Tag froh gewesen, wenn es den Videobeweis nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der sechsten Liga gegeben hätte. Dann nämlich, bei der Sichtung der Beweisbilder, hätte Schiedsrichter Felix Ehning seine Elfmeterentscheidung gegen den SVM mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zurückgenommen. "Am Sonntag hätte ich in der Tat gerne den Videobeweis gehabt", sagt Blicker augenzwinkernd. "Es war schon eine ziemlich komische Entscheidung. Selbst die Denzlinger Spieler wussten nicht, warum er jetzt pfeift. Aber ist so das im Fußball, manchmal hat man Glück und manchmal Pech."

So musste die Elf aus der Sandgrube das 1:1 durch Rino Saggiomo verkraften und am Ende mit einem - statt derer drei - Zähler leben. Statt eines möglichen achten Tabellenplatzes mit 18 Punkten befindet sich der SVM nun auf dem elften Rang mit 16 Zählern. Die Nordbadener sind mit der Punkteausbeute immer noch "voll im Soll", wie der SVM-Trainer findet - doch ein Punkt sollte es am Sonntag beim Gastspiel beim Tabellennachbarn FC Auggen (10./17 Punkte) schon sein: "Wenn wir von dort mit einem Unentschieden nach Hause fahren, bin ich auf jeden Fall zufrieden." Schließlich hat die Elf aus der Sandgrube keine allzu guten Erinnerungen an den FCA - zumindest was die vergangene Saison anbelangt. Immerhin handelte sich die Blicker-Elf zwei Pleiten ein. 0:2 und 0:3 lauteten die Ergebnisse. "Auggen ist ein unangenehmer Gegner. Ein echtes Team, das auch nach einem 0:3 nicht auseinanderbricht", erklärt der SVM-Coach. "Wir spielen auf einem kleinen, engen Kunstrasen, was natürlich eine Umstellung für uns ist. Es muss alles stimmen, wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen", findet Blicker.

Während Mittelfeldabräumer Maximilian Schmitt weiterhin beruflich verhindert ist, stehen Blicker erstmals die beiden Neuzugänge Christian Zimny und Julian Schwarz nach überstandenen Verletzungen zur Verfügung.(rap)