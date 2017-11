Punktejagd soll folgen Von Christian Rapp Manchmal liegen Frust und Freude im Fußball eng beieinander. Während am vergangenen Samstag gegen 17.20 Uhr im altehrwürdigen Kuppenheimer Wörtelstadion Totenstille herrschte, der SV 08 Kuppenheim hatte gerade in letzter Sekunde eine 3:0-Führung gegen das Topteam Freiburger FC verspielt, tummelte sich vier Tage später an gleicher Stätte eine schwarz-blaue Jubeltraube, aus der laute "Finale"-Sprechchöre zu vernehmen waren. Die junge Wörtelelf war Sekunden zuvor nach einem hart umkämpften, aber verdienten 2:0 gegen Ligakonkurrent FV Lörrach-Brombach ins südbadische Pokalhalbfinale gestürmt.



"Meine Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt, gerade nach dem bitteren Nackenschlag gegen Freiburg. Natürlich hatten wir auch das Quäntchen Glück, dass wir vor der Halbzeit nicht den Ausgleich kassieren und Lörrach einen Elfmeter verschießt", lässt 08-Trainer Matthias Frieböse den Pokalfight Revue passieren. "Nun überwintern wir tatsächlich im Pokal", meint Frieböse sichtlich stolz, um sofort nachzulegen: "Jetzt sollten wir in der Liga eine Punktejagd starten." Schließlich sind die Knöpflestädter in dieser so engen Fußball-Verbandsliga nach der bitteren 3:4-Pleite gegen den FFC wieder auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Gerade mal vier Pünktchen trennen den Tabellenachten Kehler FV (17 Zähler) vom 16. SV Stadelhofen. Der SV 08 rangiert mit 14 Punkten auf dem 15. Platz. "Wenn wir an die richtig guten 75 Minuten gegen Freiburg und an das Pokalspiel anschließen, dann ist auch in Endigen was drin", blickt Frieböse zuversichtlich auf die morgen anstehende Auswärtspartie am Kaiserstuhl. Der Kuppenheimer Übungsleiter erwartet ein Spiel "auf Augenhöhe, wo Kleinigkeiten entscheiden können". Einen Substanzverlust durch die englische Woche befürchtet er hingegen nicht. "Wir haben bereits im Pokal etwas rotiert", erklärt der 08-Coach und verweist auf die Einsätze von Robin Mörmann, der sogar den Führungstreffer erzielte, Okan Eren, Luca Alesi und Ersatztorwart Nikolai Gogol. "Jetzt profitieren wir von dem breiten Kader. Wir wollen den Schwung vom Pokal mit nach Endingen nehmen", sagt Frieböse. Dann sollte auch der wieselflinke Außenspieler Simon Götz wieder im 08-Kader stehen. Der Rechtsfuß kränkelte am Mittwoch etwas und wurde vorsichtshalber geschont. Ansonsten steht bis morgen laut Frieböse Regeneration auf dem Programm. Schließlich haben die Wörtelkicker noch ein Ziel für dieses Jahr fest im Blick: Nicht nur im Pokal, sondern auch in der Liga auf einem Nichtabstiegsplatz zu überwintern.

