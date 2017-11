Hohe Erwartungen erfüllt In Immenstadt wurden die süddeutschen Karatemeisterschaften ausgetragen. Nach den jüngsten Erfolgen seiner jungen Schützlinge trat Abteilungsleiter Kurt Weingand die Reise nach Immenstadt mit hohen Erwartungen an. Trotz starkem Starterfeld bewiesen die Bühlertäler erneut ihre Stärke und verbuchten nach einem erfolgreichen Wettkampftag einen Turniersieg, einen zweiten Platz, zwei dritte und einen vierten Platz. Binja Steimel ging in der Altersklasse der 16- bis 17-jährigen Mädchen an den Start. Sie zeigte sich im Kumite in starker Form und unterlag ihrer Gegnerin erst im Halbfinale. Damit sicherte sie sich den dritten Platz. Auch in der Disziplin Kata setzte sie Akzente und belegte mit ihrer Kata Bassai Dai den vierten Platz. Gemeinsam mit ihren Teamkameraden aus dem Stützpunkt Südwest ging Binja Steimel auch in den Teamdisziplinen an den Start. In Kata errangen die Mädchen Platz drei und im Kumite Rang zwei. Dominique Futterer dominierte derweil das Wettkampfgeschehen der Herren in der Klasse ab 18 Jahren. Runde um Runde gewann er alle seine Vorrundenkämpfe vorzeitig mit "Ippon", was einer vollen Punktwertung entspricht, noch vor Ende der regulären Kampfzeit. Auch im Halbfinale ließ sich der Kämpfer das Heft nicht aus der Hand nehmen und zog ins Finale ein. Souverän und zur Begeisterung der mitgreisten Bühlertäler Delegation gewann Futterer auch seinen Finalkampf mit spektakulären Kampftechniken und sicherte sich den süddeutschen Meistertitel. Abteilungsleiter und Cheftrainer Kurt Weingand war nach dem Abschluss der Wettkämpfe begeistert von seinem Athleten: "Endlich hat Domes gezeigt, wieviel Potenzial in ihm steckt. Er wurde verdient Titelträger."(red)

