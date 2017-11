Eine fast unlösbare Aufgabe

Der hart erkämpfte Heimsieg gegen die Netzhoppers hat spürbar Druck vom Kessel genommen. Vor dem schweren Auswärtsspiel bei Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen heute (19.30 Uhr) durfte bei den Volleyball Bisons Bühl tief durch geatmet werden. Auch ohne zwei Stammspieler wurden wichtige Punkte im Kampf um die Playoffplätze eingefahren. Inzwischen ist zwar zumindest Magloire Mayaula nach seinen Spielen bei den Afrikameisterschaften wieder einsatzfähig, einen Sieg am Bodensee erwartet aber trotzdem niemand ernsthaft.

Trainer Ruben Wolochin hat nach der Rückkehr des Kongolesen aber zumindest mehr Alternativen im Mittelblock und dies wird gegen die Routiniers aus Friedrichshafen auch mit Sicherheit notwendig sein. Mit dem 210-fachen Nationalspieler Simon Tischer, bereits 2007 mit Friedrichshafen Champions League-Sieger, steht einer der erfahrensten deutschen Zuspieler im Team des früheren Bundestrainers Vital Heinen, der am Ende einer internationalen Karriere mit Friedrichshafen nochmals die Meisterschale holen will. Zu den Routiniers gehört auch Markus Steuerwald, der über Hausach und den VC Offenburg eine sensationelle Karriere begann, in deren Verlauf er wie Tischer die Champions League gewann - neben neun weiteren Titeln auf nationaler und internationaler Ebene.

Für Heinen gehört Steuerwald schlichtweg zu den besten Liberos weltweit. Um die Routiniers herum wurde eine recht junge Mannschaft gebaut, zu der mit David Sossenheimer und Tomas Kocian auch zwei Spieler mit Bühler Vergangenheit gehören. Vor allem Sossenheimer hat laut Wolochin eine sehr gute Entwicklung genommen und sei inzwischen einer der besten Außenangreifer der Liga. Doch auch Kocian habe seinen Platz gefunden, "dass die beiden großes Potenzial haben, haben wir in Bühl schon gesehen." Ob Friedrichshafen aber tatsächlich so stark wie in der vergangenen Saison einzuschätzen ist, muss abgewartet werden, denn mit Michal Finger (nach Modena), Georg Klein (Berlin) und Julian Zenger (United Volleys) haben wichtige Spieler den Verein verlassen. Der Saisonauftakt lief jedoch mehr als nur passabel: Friedrichshafen steht nach drei Spieltagen als einzig noch ungeschlagene Mannschaft an der Spitze.

Für sein eigenes Team, so Wolochin, gehe es am Bodensee nur in zweiter Linie um gewinnen oder verlieren. "Natürlich wollen wir Punkte holen, doch wichtig ist vor allem, dass wir uns weiter verbessern. Der Sieg gegen die Netzhoppers hat der Mannschaft richtig gut getan, das war wichtig für das Selbstwertgefühl." Und damit auch für die Stimmung im Team. "Alle haben in dieser Woche im Training sehr gut mitgemacht."

Dass es deutlich schwerer werden wird als zuletzt gegen die Netzhoppers, steht dabei außer Frage. Vor allem Masahiro Yanagida darf sich besonderer Aufmerksamkeit der gegnerischen Blockspieler sicher sein. Doch genau das gehört zum "Lernprogramm" des japanischen Außenangreifers, der mit Blick auf die nächsten Olympischen Spiele lernen will, wie man sich gegen körperlich überlegene Gegenspieler durchsetzen kann.