Fünffache Weltmeisterin zu Gast in Varnhalt Viele Übungsstunden wurden in den vergangenen Wochen und Monaten von den Aktiven des KRS Rebland genutzt, um ihrem Repertoire neue Elemente hinzuzufügen, die in der anstehenden Saison auf den Kunsträdern gezeigt werden sollen. Ein erster Wettkampf stand zuletzt in Gutach auf dem Programm, wo der ansässige RSV zum Liebichpokal eingeladen hatte. Unter Wettkampfdruck wurde diese Möglichkeit genutzt, viele neue Übungsteile erstmals den Kampfrichtern zu präsentieren. In erstaunlich guter Form präsentierten sich in Gutach die Einradmannschaften. Besonders die 6er-Jugend (Nele Strohmeier, Amelie Kilian, Katharina Jörger, Lucie Prokopy, Annika Fritz und Kathi Häberle) bewies wieder einmal seine Ausnahmestellung. Mit einer so noch nicht erreichten Punktzahl gewannen sie ihren Wettkampf souverän. Auch die KRS-4er-Jugend (Nele Strohmeier, Annika Fritz, Jörger und Kilian) zeigte sich in guter Verfassung. Bei den Schülerinnen starteten Mara und Kathi Häberle, Lena Doll sowie Anne Strohmeier auf den Kunst- und den Einrädern. Auf den Einrädern lief es nahezu perfekt, wodurch eine neue Jahresbestleistung erzielt wurde. Das Kunstradprogramm war zwar etwas fehlerhaft, wird in den nächsten Wochen aber noch verfeinert werden. Am Wochenende des 11. und 12. Novembers drehen sich die Räder dann wieder in der heimischen Varnhalter Yburghalle. Für den letzten Durchgang der Europaliga gibt es bereits schon einige Zusagen. So dürfen die Verantwortlichen des KRS Rebland unter anderem die fünffache Weltmeisterin Corinna Biethan sowie den derzeitigen Weltranglistenersten Marco Giorgio aus Italien begrüßen. Außerdem am Start sein werden mehrere deutsche Meister und die KRS-Aktiven. Beginn ist am Samstag Mittag um 13 Uhr mit den kleinsten Schülerinnen. Für Hannah Schneider vom KRS wird es gegen 15.30 Uhr ernst bei den Schülerinnen bis zehn Jahren. Das Programm wird gegen 18 Uhr beendet sein. Am Sonntag warten über 50 sportliche Leckerbissen aufzwei bis zwölf Rädern auf die Zuschauer, die in den verschiedenen Altersklassen und Disziplinen um Pokale wetteifern. Im 4er-Kunstradfahren der Schülerinnen messen sich die Athletinnen vom KRS Rebland Mara und Kathi Häberle, Anne Strohmeier und Lena Doll mit den amtierenden deutschen Schülermeistern aus Mainz gegen 10.15 Uhr. Auf den Einrädern werden sie kurz vor der Mittagspause gegen 12.15 Uhr ihr Können zeigen. In dieser Disziplin haben die KRS-Fahrerinnen in diesem Jahr den deutschen Meistertitel gewonnen. Gegen 13.30 Uhr geht es mit dem Wettkampf weiter. Um 14.30 Uhr gehen die deutschen Titelträger vom KRS im 6er-Einradfahren der Jugend an den Start, bevor dann die fünffache Weltmeisterin Biethan ihr Können zeigt. Ihr folgen die deutschen Meisterinnen im 2er-Kunstfahren der Schülerinnen aus Lottstetten, bevor zum Abschluss gegen 16 Uhr die deutschen Jugendmeister aus dem Rebland im 4er-Einradfahren von den Sportlerinnen der TSG Flonheim herausgefordert werden. (red)

