An der Ostsee soll der erste Auswärtssieg her

Schön, aber auch schwierig sei die Aufgabe, die der Karlsruher SC am morgigen Sonntag (14 Uhr) vor der Brust hat, findet KSC-Trainer Alois Schwarz. Dessen ungeachtet ist es die von der Heimat am weitesten entfernte, zumindest in dieser 3. Liga. Nach Rostock führt der Weg die Badener schließlich an diesem 15. Spieltag, etwa 800 Kilometer sind es bis hoch in die Hansestadt. Der Tabellen-Neunte startet seine weiteste Dienstreise heute Nachmittag mit dem Flug von Stuttgart nach Hamburg. Dort holt der bereits vorgefahrene Mannschaftsbus die KSC-Belegschaft ab und chauffiert sie an die Ostsee. Nach Hause geht es dann am Sonntag nach dem Spiel nur per Bus - und aus Karlsruher Sicht "hoffentlich" nicht schon wieder mit leeren Händen. Bis dato ist der KSC die schlechteste Auswärtself der Liga. In sieben Spielen auf fremden Plätzen hat der letztjährige Zweitligist bisher nur zwei magere Punkte eingespielt.

"Wir reden immer viel darüber und nehmen uns viel vor", sagt Marvin Wanitzek, Torschütze beim 1:0-Heimsieg gegen Magdeburg am vergangenen Sonntag. Morgen in Rostock "wollen wir endlich mal einen Dreier mitnehmen." Sein Trainer ergänzt: "Es wäre natürlich besonders schön, den ersten Auswärtssieg gegen die beste Abwehr der Liga feiern zu können."

Dass der FC Hansa bislang erst neun Gegentreffer kassiert hat, ist zweifelsfrei die Handschrift von Pavel Dotchev (52), die schon bei dessen Tätigkeit in Münster (2012/13) und Aue (2015/16) zu lesen war. "Unsere Defensivarbeit fängt ganz vorne an", erklärt Rostocks Trainer die Spielweise der Seinen. Seine Mannschaft renne "85 Minuten lang den gegnerischen Torwart an", ergänzt Mittelfeldspieler Bryan Henning - und zwar "im Vollsprint." Das habe viel mit "Kampf und Wille" zu tun.

Die Wildparkprofis müssen sich also auf ein deftiges und hohes Pressing einstellen - und auf eine körperbetonte Auseinandersetzung. So hat der FC Hansa seine letzten beiden Heimspiele gewonnen - mit 1:0 gegen Aalen und 2:0 gegen Osnabrück. Und klar: Gegen den KSC soll der dritte Heimsieg folgen.

Der frühere Karlsruher Selcuk Alibaz (2012 bis 2015) ist unter Umständen im Aufgebot der Gastgeber zu erwarten, allerdings eher nicht in der Anfangsformation. Auf Karlsruher Seite fehlt der gebürtige Rostocker Kai Bülow. Neben dem KSC-Kapitän (Schambeinentzündung) fallen auch Andreas Hofmann (Kniescheibe) und Oguzhan Aydogan (Meniskus-OP) weiterhin aus. Linksverteidiger Jonas Föhrenbach ließ das Training am Donnerstag wegen einer leichten Grippe aus, sollte morgen aber wieder einsatzfähig sein.

In der Karlsruher Abwehr sind also keine Änderungen zu erwarten. Was Mittelfeld und Angriff anbelangt, hielt sich Alois Schwartz gestern bedeckt. "Da ist der läuferische Aufwand sehr groß. Deshalb muss man öfters mal wechseln." Anton Fink, davor Florent Muslija und zuletzt Marc Lorenz mussten schon die Ersatzbank drücken. Für welche Startelf er sich nun in Rostock entscheiden werde, müsse man abwarten, so Schwarz. "Ich hoffe, ich entscheide mich richtig."