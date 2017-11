RSC/DJK stößt an Grenzen

VfB Bühl -

TuS Oppenau 0:2.

So sehr sich der VfB bemühte: Das Spitzenteam aus Oppenau war die bessere Mannschaft und siegte verdient. Zu fehlerhaft gingen die Gastgeber zu Werke. So ließ man auch Dominic Huber, den Torschützen zur Gästeführung (64.), nach einer Ecke unbehelligt. Schon zuvor hatte VfB-Keeper Lang zwei gute Möglichkeiten der Gäste mit Paraden verhindert. Auf Seiten der Gastgeber hatte Knosp mit einem Schuss an den Pfosten Pech. Entschieden war die Partie, als der VfB in der Endphase alles nach vorne warf, nach Müllers schön verwandeltem Freistoßtor aus 20 Metern (83.).

SV Sinzheim -

SV Oberharmersbach 0:0.

Das Bemühen war beiden Mannschaften nicht abzusprechen, den Ball über die Linie zu drücken. Beide haben freilich auch keine ausgesprochenen Torjäger in ihren Reihen. Die Gastgeber begannen stark, ließen im weiteren Verlauf vor allem nach dem Seitenwechsel dann aber auch stetig nach. Beide Teams neutralisierten sich im Mittelfeld weitgehend.

SV Oberkirch -

SV Freistett 1:0.

Ein wichtiger Heimsieg für den SVO im verschärften Kampf um den Klassenerhalt. Das entscheidende Siegtor in einem Kampfspiel gelang Gerard nach zwölf Minuten.

SV Hausach -

VfR Willstätt 5:1.

Zur Pause sah es nach dem Kantersieg bei weitem nicht aus. Der Aufsteiger ging vielmehr durch Karagyaurov in Führung (42.). Doch nach dem Ausgleich durch Mik (49.) brach es über die Gäste herein, die danach jede Ordnung verloren und zum Schluss hin total einbrachen. Der erneut auffällige Aziz traf zweimal (58., 84.), Matt (78.) und Minic (81.) sorgten für den Endstand.

TuS Durbach -

RW Elchesheim 0:0.

Die Partie begann vielversprechend. Durbach startete engagiert und hatte gleich in der zweiten Minute die Gelegenheit, in Führung zu gehen. In einer Doppelchance standen Zeil und Riether frei vor Gästekeeper Brunner, beide brachten den Ball jedoch aus kurzer Distanz nicht im Tor unter. Die einzige Chance der tiefstehenden Gäste hatte Spielertrainer Florian Huber, der aus spitzem Winkel abzog, jedoch an Grothmann scheiterte (75.).

Rastatter SC/DJK -

SV Oberachern II 1:5.

Die Oberliga-Reserve schaffte den Sprung auf Rang drei. Im Gegensatz zu einigen Spielen zuvor ließ die Elf um Kapitän Julian Hauer dieses Mal auch im zweiten Durchgang nicht nach. Bereits nach fünf Minuten erzielte Ali Gülel das 0:1, als die Rastatter Defensive nicht im Bilde war. Einen Freistoß von Hocak beförderte Demir per Kopf zum 0:2 ins lange Eck (20.). Nach gut einer halben Stunde erhöhte Koch nach feinem Zuspiel von Metzinger gar auf 0:3. Die Gäste legten gleich nach dem Wechsel nach. Hocak krönte dabei seine gute Leistung (47.). Kurz darauf traf Weisgerber zwar nur die Latte, doch in der 55. Minute ließ er dem leidgeprüften RSC-Schlussmann Simon Baumstark beim 0:5 keine Abwehrchance. Das 1:5 (60.) resultierte aus einem unhaltbaren Freistoßtreffer von Goalgetter Oussama Ayari, der ansonsten bei der guten SVO-Defensive kaum zur Entfaltung kam und mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld musste (71.)

FV Schutterwald -

FSV Altdorf 2:1.

Ein eher glücklicher Heimsieg für die Gastgeber. Tore: 1:0 Dold (16.), 1:1 Metzger (49., FE), 2:1 Zuska (68.). (mi)