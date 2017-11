Gar nicht so leicht

Gut 300 Anhänger des Karlsruher hatten den weiten Weg nach Rostock auf sich genommen - für die Reisestrapazen wurden sie gestern mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg belohnt. Nach dem jüngsten 1:0-Erfolg gegen Magdeburg war es der zweite Karlsruher Dreier gegen ein Spitzenteam in Folge.

Es vergingen also einige Minuten, in denen die KSC-Spieler mit dem eigenen Anhang feierten, ehe Benjamin Uphoff vor die Reporter trat: "So leicht wie das Ergebnis klingt, war es heute gar nicht", sagte der KSC-Keeper. "Die Tore sind aber natürlich zu einem günstigen Zeitpunkt gefallen." Tatsächlich lag der KSC schon in der vierten Spielminute vorne. Nach schönem Zuspiel von Anton Fink ließ Fabian Schleusener die Rostocker Hüsing und Rankovic aussteigen und traf zum 1:0. Und: Es sollte bald noch ärger für die Gastgeber kommen. Denn kurz darauf gab Marvin Wanitzek nach schönem Zuspiel von Fink einen Warnschuss ab, der abgeblockt wurde (15.). Nur wenige Minuten später gelang der zweite Karlsruher Treffer, eingeleitet durch einen Lapsus des Rostocker Verteidigers Rankovic, der auf dem regennassen Geläuf ausrutschte und so den Ball in der Vorwärtsbewegung verlor. Dennoch war es bemerkenswert, wie flink der KSC reagierte, denn der starke Florent Muslija erkannte blitzschnell die Chance und legte den Ball genau in den Lauf von Schleusener, der den Ball überlegt ins lange Eck (23.) einschob. Es war der sechste Saisontreffer des ehemaligen Freiburgers, der auch in Rostock bestens mit Sturmpartner Fink harmonierte.

Es stand also 2:0 für den KSC, der bis dato auswärts nur zwei magere Zähler geholt hatte. Doch die Rostocker, bei denen der ehemalige Karlsruher Selcuk Alibaz 90 Minuten lang auf der Bank saß, steckten nicht auf und drängten auf den Anschlusstreffer. Nachdem Uphoff im KSC-Tor eine Flanke von Marcel Hilßner mit einer Faust nur nach vorne hatte abwehren können, verfehlte Bryan Henning per Vollspann-Knaller nur um Zentimeter das Karlsruher Tor (30.). Das war allerdings der einzige Wackler des KSC-Keepers, der in der Schlussphase bei einem Kopfball von Soufian Benyamina prächtig reagierte (79.).

Uphoffs Rostocker Kollege hatte hingegen großen Anteil am dritten KSC-Treffer durch Fink (50.). Denn der Karlsruher Angreifer grätschte einen Ball über die Linie, der eigentlich nie bei ihm hätte landen dürfen. Doch Janis Blaswich im Rostocker Tor rutschte an dem Flankenball von Burak Camoglu vorbei, der seine sichere Beute hätte sein müssen. Rostock verließ nun zusehends der Mut und spätestens als Schiedsrichter Jonas Weickenmeier, der dem KSC in einigen Szenen eher wohlgesonnen schien, Rostocks Tim Väyrynen nach einem harmlosen Foul an Jonas Föhrenbach mit Gelb-Rot vom Platz stellte, war das Spiel entschieden. Von den 13200 Zuschauern gab es bis zum Schlusspfiff nur noch zwei Mal Applaus. Einmal, als die Zuschauerzahl verkündet wurde. Und als Mittelfeldmann Amaury Bischoff, einen Freistoß an den Pfosten setzte (74.).

"Das war ein guter Auftritt - und zwar von Anfang bis Ende", lobte hernach KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. Auch Trainer Alois Schwartz machte seiner Mannschaft "ein Riesenkompliment", bevor er feststellte: "Wir haben eine lange Heimreise - die können wir jetzt genießen."

Rostock: Blaswich - Rankovic, Hüsing, Riedel, Holthaus - Bischoff, Henning (56. Quiring) - Wannenwetsch, Ewsejew (56. Benyamina), Hilßner - Väyrynen.

Karlsruhe: Uphoff - Bader, Pisot, Gordon, Föhrenbach - Camoglu, Mehlem (65. Siebeck), Wanitzek, Muslija - Fink (83. Lorenz) - Schleusener (87. Stroh-Engel).

Schiedsrichter: Jonas Weickenmeier (Frankfurt) - Tore: 0:1 Schleusener (4.), 0:2 Schleusener (23.), 0:3 Fink (51.) - Zuschauer: 13300 - Gelb-Rote Karte: Väyrynen wegen wiederholten Foulspiels (62.) - Gelbe Karten: Hüsing, Rankovic - Mehlem, Pisot.