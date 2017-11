Die Serie hält und hält und hält

Fast eine halbe Stunde lang musste sein Team in Unterzahl spielen, weil sich Daniel Filkovic nur vier Minuten nach seiner Einwechslung zu einer dummen Aktion hinreißen ließ: Salvatore Muto holte den Oberacherner Neuzugang von den Beinen und sah dafür Gelb (65.), doch Filkovic revanchierte sich auf unschöne Weise und wurde vom prima leitenden Schiedsrichter Stefan Fimpel mit Rot bestraft. Doch nur eine Minute später schlug der Frust schnell in Jubel um, als die ansonsten gut sortierte Walldorfer Defensive einmal nicht im Bilde war: Nach Hereingabe von Emanuele Giardini hatte Felix Armbruster keine Mühe, das Leder aus kurzer Distanz über die Linie zu befördern (66.).

450 Zuschauer im Waldseestadion sahen in Durchgang eins eine temporeiche Partie, in der die Gäste in keiner Phase wie ein Tabellenvorletzter agierten. Die Nordbadener störten früh, ließen den SVO nicht in die Partie kommen und suchten selbst immer wieder ihre Chancen. Einen Distanzschuss von Minos Gouras konnte SVO-Keeper Julien Guthleber gerade noch so über die Latte lenken (21.). Nach einem Oberacherner Ballverlust im Mittelfeld passte Gouras scharf nach innen, doch Marcel Gessel war wohl etwas zu überrascht und setzte das Leder einige Meter am SVO-Kasten vorbei (39.). Die Gastgeber hatten in dieser Phase zwar ein leichtes Chancenplus zu verzeichnen, waren aber dabei meist nur bei den zahlreichen Ecken gefährlich, wo immer wieder der kopfballstarke Innenverteidiger Luca Fritz gesucht wurde. In der 16. Minute war zwar Armbruster zur Stelle, doch sein Schuss aus kurzer Entfernung konnte von der Walldorfer Deckung noch vor der Linie geklärt werden.

Nach dem Wechsel verstärkten die Gäste ihre Offensivbemühungen. Ihrem Schlussmann Julien Guthleber hatten es die Achertäler zu verdanken, dass sie in Minute 61 nicht in Rückstand gerieten, als dieser gegen André Becker mit starkem Stellungsspiel souverän parieren konnte. Dann traf Armbruster zum 1:0 (66.), doch in Unterzahl hatte die Lerandy-Elf danach einige brenzlige Situationen zu überstehen. Walldorf spielte jetzt nur noch im Vorwärtsgang. Der Tabellenvorletzte hätte ein Remis mehr als verdient gehabt, scheiterte aber einmal mehr in dieser Saison an seiner Abschlussschwäche. Und so jubelten am Ende die Gastgeber über ihren vierten Heimsieg.

SV Oberachern: Guthleber - Noé, Fritz, Armbruster, Keller, Huber, Sattelberger (60. Filkovic), Giardini (86. Feger), Gallus (78. Petric), Decherf (89. Gülsoy), Schwenk.

Astoria Walldorf II: Lawall - Fleck, Stenzel, Raab, Stojcevski, Karlein, Becker (83. Theres), Gouras, Gessel, Muto (71. Erhardt), Gurley.

Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach) - Zuschauer: 450 - Tor: 1:0 Armbruster (66.) - Bes. Vork.: Rote Karte für Filkovic (SVO/65.). (RM)