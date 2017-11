Nur anfangs läuft es rund

Vor allem im ersten Satz, den Bühl frech und selbstbewusst begann, lief es richtig rund für die Badener, die lange Zeit führten und erst zur Satzmitte ins Hintertreffen gerieten. Bis zum 11:9 klappte noch viel im Angriff, Block und Feldabwehr waren sehr aufmerksam. Je länger die Partie aber dauerte, desto klarer wurden die Kräfteverhältnisse von den Gastgebern zurecht gerückt.

Friedrichshafens Block entschlüsselte zunehmend das Bühler Angriffsspiel und klare Aktionen durch den erneut überzeugenden Masahiro Yanagida und seine Kollegen bekamen Seltenheitswert. Fast immer hatte nun der Häfler-Block seine Hände am Ball, während Bühls Block seinerseits nur selten Zugriff aufs Spiel bekam. "Da zeigt sich, dass wir mit Mario Schmidgall einen ganz jungen Zuspieler haben, während Friedrichshafen auf die Routine von Simon Tischer setzen kann", war es für Wolochin wenig verwunderlich, wie die Gastgeber mit zunehmender Spieldauer die Netzhoheit erlangten. Hinzu kam, dass die Bühler Annahme mit den Flatteraufgaben des Gegners mehr und mehr Probleme bekam. "Wir haben zwar insgesamt sehr wenig Fehler gemacht, doch die Bälle kamen oft nicht mehr gut ans Netz und das erschwert den Spielaufbau natürlich enorm."

Die Friedrichshafener Annahme wurde den Bisons hingegen zu selten in Verlegenheit gebracht, Tischer hatte wenig Mühe, den optimalen Abnehmer für seine Pässe zu finden. Zu Beginn des zweiten Satzes drohte die Partie für Bühl sogar völlig aus dem Ruder zu laufen, Friedrichshafen führte früh mit bis zu sieben Punkten Vorsprung und nutzte konsequent die Bühler Nachlässigkeiten.

Nur langsam bekamen die Bisons die Partie wieder besser in Griff, und der Rückstand wuchs zumindest nicht weiter an. Zumal Wolochin mit Spielerwechseln gegensteuerte. Auf der Diagonalen brachte Anton Qafarena neuen Schwung, und Tim Stöhr half, die Annahme zu stabilisieren. Der dritte Satz wurde anschließend lange Zeit offen gestaltet, ehe Friedrichshafen nochmals den Druck erhöhte und für klarere Verhältnisse sorgte. Dies auch, weil Bühl im Angriff das Risiko längst raus genommen hatte, was von Wolochin durchaus so gewollt war. "Nur 16 Fehler gegen solch einen Gegner, das ist eine interessante Zahl, die wir auch gegen Mannschaften auf unserem Niveau erreichen wollen." Es gelte nun allerdings, den richtigen Mittelweg zu finden. Dazu gehört auch, dass die Abstimmung zwischen Zuspieler und Angreifer sich weiter verbessern muss.

"Da brauchen wir offensichtlich noch etwas Zeit und müssen im Training weiter hart arbeiten." Erste Fortschritte waren gegen Friedrichshafen auch durchaus schon zu sehen, vor allem Magloire Mayaula konnte über die Mitte mehrfach spektakulär punkten und so den Druck etwas von den Außenangreifern nehmen.

Bereits am Mittwoch geht es für die Bisons weiter. In der ersten Runde des DVV-Pokals muss beim Nord-Zweitligisten Giesen-Hildesheim angetreten werden, ehe in Rottenburg das wichtige Derby ansteht. (win)