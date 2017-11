Rastatt rückt auf Rang zwei vor

In Suggental sicherten die Doppel mit Patryk Matuszewski/Julian Hertel und Thomas Hillert/Simon Henkel eine 2:1-Führung. In den Einzeln erhöhten Matuszewski, Yannic Klein, Henkel und Hertel auf 6:3 nach dem ersten Spielabschnitt. Nach dem Anschluss zum 4:6 durch Adrian Glunk stellte Hillert mit seinem Fünfsatzerfolg gegen Horst Zajonc die Zeichen endgültig auf Sieg. Manuel Weis und nochmals Klein beendeten mit zwei klaren Dreisatzerfolgen die Partie. Die DJK Oberharmersbach hielt gegen die TTF nur bis zum 3:3-Zwischenstand erfolgreich dagegen. Gegen den Angriffswirbel von Weis, Henkel, Hertel, Matuszewski und Hillert waren die Ortenauer machtlos. Mit 10:2 Punkten liegen die TTF Rastatt nun in der Tabelle auf Position zwei.

Durch einen umkämpften 8:6-Auswärtserfolg beim TTC Blumberg erklomm das Team des TV Weisenbach die Tabellenführung in der Verbandsliga der Frauen. Nach einem ausgeglichenen Doppelstart erwies sich Blumbergs vorderes Paarkreuz mit Lisa Basler und Daniela Greiner für Monika Vig und Jasmin Langenbach als unüberwindbares Hindernis. Im zweiten Paarkreuz konnten Regina Roflik und Tanja Rath dieses Manko wettmachen. Im abschließenden Durchgang sorgte nach Vigs erstem Tagessieg Roflik mit einem Dreisatzsieg gegen Lisa Basler für die Überraschung. Rath kassierte gegen Greiner nochmals den 6:7-Anschlusstreffer, ehe Langenbach mit einem Dreisatzerfolg den Sack endgültig zu machte.

3:1 Punkte erkämpfte sich der TTC Iffezheim am Doppelspieltag. Nach dem 8:6-Erfolg über Kirchzarten erreichte Iffezheim in Steinach ein 7:7. Ein Wechselbad der Gefühle durchlebte Iffezheim im Heimspiel gegen Kirchzarten: Nach zwei Doppelerfolgen zogen die Gastgeberinnen durch Siege von Natalie Seiser (2) und Hannah Kawka auf 5:2 davon. Vier Niederlagen durchbrachen das Gleichgewicht der Gastgeberinnen zum 5:6. Erneut wendete sich das Blatt durch Seisers dritten Einzelerfolg. Sophia Merkel und Martina Schief retteten den knappen 8:6-Gesamtsieg. Ohne Spitzenspielerin Seiser erkämpfte sich Iffezheim in Steinach nach einem schier aussichtslosen 2:6-Rückstand noch ein 7:7-Remis.

Im Bezirksderby in der Landesliga der Männer bezwang der TTV Muckenschopf im Heimspiel den Aufsteiger TB Gaggenau mit 9:1. Gaggenaus Nummer eins Iljan Ramljak errang gegen Niklas Faller den Ehrenpunkt der Murgtäler. Der TTC Rauental errang im sechsten Anlauf seinen ersten Sieg. Im Heimspiel gegen den TTC Seelbach-Schuttertal benötigten die Barockstädter das Schlussdoppel, um den knappen 9:7-Sieg abzusichern. Am Sonntag wurde die Misere mit fünf Niederlagen zum Saisonstart mit dem 9:6-Erfolg über die DJK Offenburg II übertüncht. Rauental verbesserte sich dadurch mit den vier Pluspunkten vorerst auf den Relegationsplatz. Der TTC Iffezheim II unterlag in der Landesliga der Frauen beim Spitzenreiter TTC Willstätt mit 2:8.

Der TTC Iffezheim I (12:4) konnte mit einem 9:5-Auswärtssieg beim Rastatter TTC in der Männer-Bezirksliga zum spielfreien Tabellenführer Spvgg Ottenau III (12:0) nach Punkten aufschließen. Mit einem 9:0-Auswärtserfolg beim Aufsteiger TTC Rauental II hat der TV Weisenbach (11:1) neben Ottenau derzeit die beste Ausgangslage bei der Titelvergabe. Nicht abschütteln lässt sich der TTC Iffezheim II (11:3), der im Heimspiel den TB Bad Rotenfels mit 9:6 niederrang. Mit einem 9:3-Heimsieg gegen das Schlusslicht TTF Rastatt II konnte der TTV Bühlertal sein Punktekonto auf 6:6 Zähler aufstocken. Dem Rastatter TTC reichte im Gastspiel beim TTV Kappelrodeck ein 7:3-Vorteil nicht zum zweiten Saisonerfolg. Die Gastgeber erkämpften sich in einem spannenden Finish ein 8:8.

Keinen Sieger gab es in den beiden Partien der Bezirksklasse der Männer zwischen Sasbachried und Bühlertal II sowie Ottenau IV und Weitenung. (ti)