Fünf Titel für Kreisathletinnen

Die flache, gut präparierte und daher schnelle Strecke sorgte für gute Ergebnisse. Auf der Mittelstrecke der Männer über 3450 Meter lief Holger Körner (LG Region Karlsruhe) in 10:03 Minuten einen knappen Sieg heraus. Auf der Langstrecke von 9600 Metern wiederholte der Karlsruher Jannik Arbogast in 32:37 Minuten seinen Erfolg von vor zwei Jahren an gleicher Stelle.

Bei der weiblichen Jugend U18 fügte Celine Kistner (LG Hardt) als neue Meisterin ihrer umfangreichen Sammlung einen weiteren Titel hinzu und kam nach 9:24 Minuten ins Ziel. Christine Vollmer in 10:13 und Jasmin Vollmer in 10:22 Minuten belegten die Plätze vier und fünf und holten sich zusammen mit Vivien Schäfer (10:48) den Mannschaftssieg.

Im Schlussspurt der Mädchen W14 erreichte Sophia Seiter (TV Bühl) nach 8:06 Minuten zeitgleich mit Valerie Koppler (Munzingen) das Ziel. Beide wurden gemeinsam auf Platz eins gesetzt. Lisa Merkel (SR Yburg Steinbach) wurde nur hauchdünn in 8:07 Minuten Dritte. Das Bühler Team mit Seiter, Lea Bross und Anna Ganter belegte Rang vier.

Bei der Jugend M15 kam Lars Lawo (SR Yburg) als bester Kreisathlet in glatten 10:00 Minuten auf Platz neun. Sven Kistner (LG Hardt) wurde in 10:01 Elfter der Klasse M14. In der Mannschaftswertung belegten die Steinbacher Lawo, Moritz Merkel und Oliver Greß Platz fünf, der SCL-Heel Baden-Baden mit Christian Dietsche, Jonas Falk und Jonathan Jasiulek Platz sieben.

Die Meisterschaftsläufe begannen am Vormittag mit den Senioren. Im ersten Lauf der Klassen M30 bis M45 über 5900 Meter konnten sich die Kreisathleten nicht auf den Medaillenrängen platzierten. Schnellster Mittelbadener war Alexander Leuchtner (Rastatter TV) als Achter in M45 in 21:57 Minuten. Die Senioren M50 und älter mussten anschließend 4900 Meter laufen. Schnellster Kreisathlet war hier Klaus Köppel in 18:19 Minuten knapp vor Andreas Köppel (18:20). Zusammen mit Hans-Martin Klakbrenner kamen die drei Ötigheimer in der Mannschaftswertung M50/55 auf Platz fünf. Helmut Stroh (Mitternachtsläufer Bischweier) lief in M65 als Sechster in 20:53 Minuten die schnellste Zeit seines Teams. Zusammen mit Roland Kohm und Dieter Wendland kam die Bischweierer Mannschaft auf Platz fünf bei den Senioren M60+.

Bei den Seniorinnen konnten sich zwei Athletinnen über die Goldmedaille freuen: Sylvia Schmieder (LAG Obere Murg) gewann den Lauf über 3450 Meter in 12:31 Minuten und holte sich den Titel in der Klasse W40. Birgit Marzluf (SCL-Heel Baden-Baden) gewann in W50 nach 13:15 Minuten ebenfalls Gold. In der Klasse W35 über 4900 Meter belegte Julia Bossert (SCL-Heel Baden-Baden) mit 19:18 Minuten Rang vier. (rawo)