Immerhin ordentlich

Der Mann des Tages strahlte nach dem 3:0-Sieg in Rostock übers ganze Gesicht. Fabian Schleusener hatte die ersten beiden Karlsruher Treffer (4./23.) erzielt, die Freude darüber war naturgemäß groß - und dennoch verhielt sich Schleusener in der Interviewzone taktisch so diszipliniert wie zuvor auf dem Platz. Dass er weit besser nach hinten arbeite, als der Kollege Dominik Stroh-Engel das in den ersten Saisonspielen getan hatte, wollte er so jedenfalls nicht stehen lassen. "Ich finde, wir arbeiten beide auch nach hinten. Aber natürlich freue ich mich über die Tore, besonders weil mein Start in Karlsruhe nach der Kreuzband-Operation ja belastet war."

Tatsächlich war Schleusener im Zusammenspiel mit Anton Fink offensiv wie defensiv einer der Garanten des ersten Karlsruher Auswärtssieges seit dem 7. Mai, damals in Fürth. Die beiden erzielten alle drei Treffer, störten aber auch immer wieder den Rostocker Spielaufbau und waren nach Ballgewinnen sofort anspielbar. Von Trainer Alois Schwartz gab es dafür ebenso ein Lob wie für die gesamte Mannschaftsleistung. Gestört hat den Karlsruher Trainer im Mecklenburgischen allenfalls, dass die jungen Spieler nach dem frühen 3:0 (50.) für seinen Geschmack zu viel gezaubert hatten. "Da merkt man das Alter. Wenn wir deshalb noch ein Gegentor gekriegt hätten, wäre ich sauer geworden", tat er kund.

Dass das nicht passierte und der KSC somit mal wieder ohne Gegentreffer blieb, ist allerdings kein Zufall. Seit Schwartz das Kommando übernommen hat, spielten die Badener in sechs von zehn Spielen zu null, unter Vorgänger Marc-Patrick Meister standen nach fünf Spielen zwölf Gegentore und nur vier Zähler zu Buche. "Das war natürlich eine Hypothek für die Mannschaft", sagte Schwartz am Sonntag. Aufstiegsträume verböten sich deshalb nach wie vor von alleine - und weil man noch nicht so weit sei, wie er sich das vorstelle. "Jetzt sieht es ordentlich aus, mehr erst mal nicht", stellte der Übungsleiter fest.

In Rostock referierte Schwartz noch mal seine Maßnahmen der vergangenen Monate: "Es waren kleine Schritte, die einfachen Dinge. Wie laufe ich die Räume zu? Wie greife ich an? Wie spiele ich gegen den Ball?" Defensiv stand die Mannschaft nach Schwartz Amtsübernahme dann auch recht schnell wieder ordentlich. Seit einigen Wochen kommt nun eine offensive Qualität dazu, die der Coach schon früh als nächsten Lernerfolg anvisiert hatte.

In Rostock hatte der KSC gut ein halbes Dutzend guter Torchancen - das ist für ein Auswärtsspiel bei einem guten Drittliga-Gegner enorm viel. Hierbei zog sich der KSC nach Ballverlust schnell zurück, beließ aber drei, vier Anspielsituationen im vorderen Bereich. So ging es immer wieder schnell über die quirligen, beweglichen Mittelfeldspieler nach vorne, wobei sich besonders Florent Muslija, Marvin Wanitzek und Burak Camoglu auf der rechten Außenbahn hervortaten.

Das alles ging freilich nicht auf Kosten der defensiven Stabilität. Rostock gelang im ersten Durchgang nur ein einziger Torschuss, immer wieder mussten die spielstarken Gastgeber quer- und zurückspielen, sobald sie bis auf 30, 40 Meter ans Karlsruher Tor herangerückt waren. Am Ende stand ein Karlsruher Sieg, den auch Hansa-Trainer Pavel Dotchev als so "verdient" fand, dass er dem KSC durchaus noch den Aufstieg zutraut: "Das geht ganz schnell, wenn man eine kleine Serie startet."

Momentan rangieren die Badener auf Platz 9, mit 22 Zählern und einer ausgeglichenen Tordifferenz (17:17). Interessanterweise ist das eine ähnliche Bilanz wie in der Aufstiegssaison 2012/2013 unter Markus Kauczinski. Auch damals hatten der KSC nach 15 Spielen lediglich 22 Zähler (bei 18:10 Tore) auf dem Konto, ehe er durchstartete.