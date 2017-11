Sieg in letzter Minute: HR Rastatt entscheidet Topspiel für sich

Freiberg



Kölmel triumphiert in Freiberg Freiberg (red) - Bei der südostdeutschen Badmintonrangliste dominierte Xenia Kölmel (Foto: av). Ebenfalls gut abgeschnitten hat Lea Schirmer. Mit ihren starken Ergebnissen qualifizierten sich die aus Rastatt stammenden Mädchen für die deutsche Rangliste in Mühlheim an der Ruhr.