Sieg in letzter Minute: HR Rastatt entscheidet Topspiel für sich

Kirchzarten



Bewährungsprobe für Weisenbach Kirchzarten (red) - In der Tischtennis-Badenliga der Männer ist das südbadische Derby zwischen der Spvgg Ottenau und der DJK Offenburg auf den 26. November verlegt worden. In der Frauen-Verbandsliga reist Tabellenführer Weisenbach zum Rangsechsten Kirchzarten (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - In der Tischtennis-Badenliga der Männer ist das südbadische Derby zwischen der Spvgg Ottenau und der DJK Offenburg auf den 26. November verlegt worden. In der Frauen-Verbandsliga reist Tabellenführer Weisenbach zum Rangsechsten Kirchzarten (Foto: fuv). » - Mehr