Not gegen Elend Die Rochade Kuppenheim hat zwar ihren ersten Sieg in der Schach-Verbandsliga eingefahren - doch im Duell gegen Waldshut-Tiengen spielte "Not gegen Elend". Dies befand Hans Wiechert, der den einzigen souveränen Erfolg der Hausherren einfuhr. Jochen Klumpp spielte immerhin fehlerlos und profitierte von zwei Schnitzern seines Kontrahenten Klaus Amann. Da der Oberliga-Absteiger wegen einer Erkrankung eines Spielers nur zu siebt antrat, führte Kuppenheim dank eines kampflosen Sieges von Markus Merklinger bereits mit 3,5:0,5. Doch schon das Remis von Hubert Schuh bedurfte der gütigen Mithilfe von Mark Zichanowicz, der lieber ein Dauerschach gab, anstatt einen Mattangriff einzuleiten. Danach wurde es noch schlimmer: Die Spitzenspieler Jean-Luc Roos und Hartmut Metz verdarben Gewinnstellungen kläglich. Metz hatte die Tage zuvor auch das badische Pokal-Finale im Einzel gegen seinen Dauerrivalen Hans-Elmar Schwing (Dreisamtal) nach mehr als fünf Stunden Spielzeit verpatzt. Als schwacher Trost bleibt dem Kuppenheimer die Qualifikation für die Runde der letzten 32 im deutschen Pokal. Da auch noch der nominell weit überlegene Günther Tammert ohne Esprit spielte, hieß es plötzlich 3,5:3,5. Letztlich drehte sich das Glück, und Kuppenheim war mit Fortuna im Bunde: Peter Zimmermann fand nach knapp sechs Stunden nicht mehr die richtige Verteidigung und unterlag Velimir Kresovic. Mit 2:2 Punkten liegt die Rochade im Mittelfeld der zehn Teams. Ebenfalls eine ausgeglichene Bilanz weist die Reserve in der Landesliga auf. Beim 3:5 in Oberkirch konnte nur Talent Daniel Held den vollen Zähler einfahren. Alexander Wist, Hussain Chaltchi und Rolf Hoppenworth zogen den Kürzeren. Alexander Hatz, Ralf Gantner, Michael und Jannik Lorenz remisierten. In der Bezirksklasse hatte die Dritte wie schon beim Saisonauftakt in Weitenung bei Ötigheim II nichts zu bestellen. Gegen den Aufstiegsanwärter hatte das Schlusslicht mit 1,5:6,5 das Nachsehen. Kai Götzmann, Konstantin Scheuermann und Thomas Braun hielten die Niederlage durch drei Remis in Grenzen. (ham)

