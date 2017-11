Ein "Held von Bern" und größte FC-Ikone

Der 1. FC Köln setzte die Fahnen am Geißbockheim auf halbmast, die Domstadt und Fußball-Deutschland versanken nach dem Tod des 1954er-Weltmeisters Hans Schäfer in tiefe Trauer. "Ich bin sehr traurig und werde Hans Schäfer für immer als größten Kölner Spieler und tollen Menschen in Erinnerung behalten. #RIP", schrieb WM-Champion Lukas Podolski aus dem fernen Japan via Twitter. Schäfer war gestern Morgen, 19 Tage nach Vollendung seines 90. Lebensjahres, friedlich eingeschlafen. FC-Präsident Werner Spinner brachte die Stimmung in Köln auf den Punkt: "Als Weltmeister und größte Ikone dieses Klubs ist Hans Schäfer unsterblich." Letzter noch lebender Spieler aus der Weltmeister-Elf von 1954 ist damit Horst Eckel (85). Auch der Lauterer reagierte erschüttert. "Ein sehr trauriger Tag. Hans war ein sehr guter Kamerad von mir. Jetzt bin ich der Letzte der Mannschaft von 1954, ich fühle mich jetzt auch alleine", sagte Eckel der Bild.

Auch beim 1. FC Köln herrschte Bestürzung. "Von allen großen Spielerpersönlichkeiten des 1. FC Köln ist Hans Schäfer mit dem Wunder von Bern der Größte", sagte Ex-Nationaltorhüter und FC-Vizepräsident Toni Schumacher: "Die FC-Familie verliert mit ihm einen Kölner Giganten, der Vorbild für unzählige Fußballer war." Der damals beste Linksaußen der Welt sei ein Wilder auf dem Platz gewesen, "wer sich nicht einsetzte, der bekam seinen Ehrgeiz zu spüren. Das verbindet uns beide über die Generationen hinweg", so Schumacher.

Der 1. FC Köln hatte einen besonderen Platz im Herzen von "de Knoll", wie Schäfer in der Domstadt aufgrund seines streitbaren Temperaments genannt wurde. Doch nicht nur für den ersten Bundesliga-Meister sorgte er für Furore.

Beim ersten deutschen WM-Triumph 1954 in Bern gegen Ungarn (3:2) gehörte Schäfer zu den Leistungsträgern der Mannschaft des damaligen Bundestrainers Sepp Herberger. Wohl jeder Fußballkenner erinnert sich noch an die Radio-Reportage von Herbert Zimmermann und an "Bozsik, den rechten Läufer der Ungarn", der, es war im WM-Finale 1954, den Ball an einen gewissen Schäfer verlor. Wenig später "müsste Rahn schießen" - der Rest ist ein stolzes Kapitel deutscher Sportgeschichte.

Deutschland holte damals im Finale von Bern den ersten von heute vier WM-Titeln. "Hans Schäfer hat 1954 nicht nur ein unvergessliches Kapitel Fußballgeschichte geschrieben, der erste WM-Titel für den DFB hat das gesamte Nachkriegs-Deutschland verändert. Der Name Hans Schäfer bleibt für immer eng mit dem Wunder von Bern verbunden", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel.

Schäfer war laut Bild im Beisein seiner Ehefrau Isis, seiner Töchter Stefanie und Regine gestern verstorben. Schäfer wurde 1927 im Kölner Stadtteil Zollstock geboren, beim dortigen Klub DJK Rheinland begann er mit dem Fußballspielen. Später wechselte er zum FC und war über fast zwei Jahrzehnte die prägenden Figur im Spiel der Kölner. 711 Einsätze bestritt er für den FC und erzielte 501 Tore. (sid)