Spannendes Finale

Ein intensives Wochenende liegt hinter den jungen Frauen des Kunstradsport Rebland e.V. Varnhalt. Bereits am vergangenen Freitagmittag begann ein Lehrgang des Landesverbandes in der Sportschule Steinbach. Neben den Radeinheiten wurde verstärkt Kräftigung und Dehnung gefördert.

Nach einer letzten Einheit am Sonntagmorgen hieß es Räder einladen und zum Showauftritt nach Achern fahren. Die neue Jahnhalle wurde eröffnet und die deutschen Jugendmeister im 6er Einrad durften sich neben anderen erfolgreichen Sportlern in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Im Anschluss ging es nach Schiltigheim zum nächsten Durchgang in der Europaliga. Der Varnhalter Nachwuchs war etwas müde und rief nicht die besten Leistungen ab. Dennoch reichte es zu zwei Disziplinerfolgen und dem Sieg in der Mannschaftstageswertung.

Nun kommt es an diesem Wochenende beim Internationalen Rebland-Pokal in der Yburghalle in Varnhalt zu einem echten Finale im European Team Cup. Die Rebländer haben den Abstand zu den Sportlerinnen aus Mainz-Ebersheim deutlich verkürzt, liegen aber immer noch auf dem zweiten Rang, da sie an ein paar Turnieren weniger teilgenommen haben. Die Veranstaltung dauert am Samstag von 13 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16.30 Uhr. Zahlreiche Spitzenathleten, unter anderem die fünffache Weltmeisterin Corinna Biethan und mehrere deutsche Meister, sind am Start.(red)