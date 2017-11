Mehr als lästige Pflicht

Es ist mehr als nur eine lästige Pflichtübung für die Volleyball Bisons Bühl, die im Pokal-Achtelfinale heute beim Nord-Zweitligisten TSV Giesen antreten müssen. "Wir wollen gewinnen", lässt Bison-Trainer Ruben Wolochin keinen Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen. "Es reichen zwei oder drei gute Spiele und schon bist du im Finale - und das ist immer ein großer Spaß." Zwar gab es beim einzigen Finale, das die Bisons bisher erreichten, gegen Berlin eine deftige Niederlage, doch das Erlebnis SAP-Arena will niemand in Bühl missen. "Wir werden unser Bestes geben, um in die nächste Runde einzuziehen."

Noch keine große Rolle spielt für Wolochin, dass bereits drei Tage später in Rottenburg ein wichtiges und stets hoch emotionales Derby auf dem Programm steht. "Es gibt viele wichtige Spiele und der Pokal gehört dazu", findet Wolochin. Zumal die Niedersachsen, die in der Saison 2008/09 schon einmal in der Bundesliga spielten, langfristig wieder ins Oberhaus zurück wollen. Mit Robert Schramm steht ein ehemaliger Bühler im Team der Norddeutschen, die zudem in Itamar Stein einen ehrgeizigen Trainer mit Bundesliga-Vergangenheit haben.

"Giesen hat einige gute Spieler in seinen Reihen und wir respektieren diesen Gegner absolut, aber es gibt keinen Zweifel, dass wir als Favorit in dieses Spiel gehen und gewinnen müssen." Andererseits bietet der Pokal für Wolochin auch eine gute Gelegenheit, um weiter an der eigenen Spielidee zu feilen. Im zurückliegenden Spiel gegen Rekordmeister Friedrichshafen gab es durchaus gute Szenen und auch deutliche Fortschritte in Sachen Fehlervermeidung, doch vor allem mit dem Block und dem Spielaufbau kann der Bison-Coach bisher nicht zufrieden sein. Insbesondere zwischen Zuspieler Mario Schmidgall und Iurii Kruzhkov auf der Diagonalen stimmt die Abstimmung bisher nicht. Hier muss weiter gearbeitet werden, viel mehr bleibt Wolochin nicht übrig, denn Olexandr Dmytriiev liegt weiterhin auf Eis. Wann der Ukrainer wieder voll belastbar ist, steht momentan völlig in den Sternen. Schmidgall muss sich also frei schwimmen und phasenweise sah das in den zurückliegenden beiden Spielen auch schon ganz gut aus. Wolochin bleibt somit nur ein Wechsel auf der Diagonalen, wo Anton Qafarena zumindest in Friedrichshafen ein ordentliches Spiel ablieferte. Der junge Albaner ließ sich vom guten Block der Häfler wenig beeindrucken und punktete fleißig.

Während Bühl als Favorit in den hohen Norden reist, empfängt der SSC Karlsruhe in eigener Halle (20 Uhr, Otto-Hahn-Gymnasium) und als krasser Außenseiter mit den United Volleys Rhein-Main den Tabellenzweiten der Bundesliga. Im Kader der Hessen stehen mit Routinier Patrick Steuerwald sowie den Nachwuchsstars Tobias Krick, Moritz Karlitzek und Julian Zenger gleich vier Spieler, die im September mit der deutschen Nationalmannschaft Vize-Europameister wurden. Schon ein Satzgewinn des SSC, der unlängst auch schon gegen die zweite Garde der United Volleys, gegen Rüsselsheim II, glatt verlor, wäre eine faustdicke Überraschung. Immerhin kann das Team von Trainer Diego Ronconi völlig unbeschwert aufspielen, zu verlieren hat man absolut nichts.