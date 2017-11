"Niemand darf sich ausruhen"

England ächzt unter einer Verletzungsmisere, auch Joachim Löw fehlt eine komplette Achse - und doch soll der Länderspiel-Klassiker im Londoner Fußball-Tempel Wembley kein Muster ohne Wert werden. "Niemand darf sich ausruhen! Es sind keine wirklichen Freundschaftsspiele", mahnte Weltmeister Toni Kroos vor dem Prestigeduell morgen (21 Uhr/ZDF) - doch ausgerechnet er selbst war zu einer Pause gezwungen. Kroos hütete gestern mit Magen-Darm-Beschwerden sein Berliner Hotelbett. Es ist nicht die einzige Personalsorge, die Löw umtreibt. Jerome Boateng fällt wegen muskulärer Probleme aus, ohnehin fehlen Manuel Neuer und Thomas Müller. Jetzt noch Kroos? Das wären beinahe englische Verhältnisse - die Three Lions müssen auf ein halbes Dutzend Stars verzichten, darunter Topstürmer Harry Kane oder Tottenham-Teamkollege Dele Alli. Die britischen Medien haben dafür nur ein Wort übrig: "Farce". Dennoch beschwören Spieler wie Bundestrainer die "unglaubliche Qualität" des Gegners, der auch in seinem Rumpfkader noch "großartige Spieler" versammle. "Sie haben eine enorme Breite bekommen", betonte zum Beispiel Torhüter Marc-Andre ter Stegen. Kroos bekräftigte, die deutsche Mannschaft wolle "diese Spiele unbedingt gewinnen, jeder will sich zeigen" - und dabei auch schon mal ein Zeichen für die WM setzen. Er erwartet auch gegen Frankreich am Dienstag in Köln "ein sehr gutes Niveau gegen sehr, sehr gute Gegner, gegen die wir hoffentlich bei der WM noch mal spielen". Und das möglichst spät im Turnier. Also: "Es wird schon ernst", wie Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff klarstellte. Löw wird seinen Spielern gegen den ersten echten Prüfstein der unmittelbaren WM-Vorbereitung keine lasche Einstellung durchgehen lassen: "Ich erwarte, dass sie sich wahnsinnig intensiv vorbereiten. Im täglichen Ablauf, in der Professionalität und im Lebenswandel muss man alles dafür tun. Ich will Spieler, die für die Mannschaft in jeder Sekunde alles geben." Der Abschluss des Länderspieljahres ist zugleich die Startrampe für die Rakete, die im WM-Finale 2018 in Moskau zünden soll. "Alles ist diesem Ziel untergeordnet", sagt der Bundestrainer seit Monaten immer wieder. Bierhoff pflichtete Löw gestern bei: "Wir dürfen dabei keinen Prozentpunkt, keinen Zentimeter nachlassen. Wir sind diesmal die Gejagten. Wir wissen, dass wir als Favorit zur WM fahren. Dem müssen wir uns stellen, im Bewusstsein, wie schwierig es wird." Dabei kann auch Mario Götze helfen, der Held des WM-Finals von 2014. Der Dortmunder ist wie Ilkay Gündogan (Manchester City) nach einem Jahr Zwangspause zurück in der Nationalmannschaft. "Ich habe alle noch wiedererkannt", scherzte Götze gestern während der Pressekonferenz, "es ist ein tolles Erlebnis, wieder da zu sein. Es war eine lange Zeit. Natürlich war ich eine zeitlang raus, aber ich bin auch schon eine zeitlang dabei. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe und spielen kann", sagte Götze. "Das waren wieder Monate, die ich mir hätte ersparen wollen, aber Fußball ist nun einmal nicht ganz so ungefährlich. Ich habe mich gut wieder zurückgekämpft", sagte Gündogan. "Sie spielen in ihren Clubs wieder wichtige Rollen und sind im Rhythmus. Sie haben beide schon bewiesen, welcher Gewinn sie für jede Mannschaft sein können, wenn sie fit sind. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind", sagte Joachim Löw. (sid)

