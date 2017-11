TTC Iffezheim peilt die Spitze an

Morgen geht es zum Tabellennachbarn TTC Altdorf, am Samstag zum TTC Blumberg. Mit der vollen Punkteausbeute möchte Iffezheim (8:4) den spielfreien Bezirksrivalen TV Weisenbach (11:3) von der Tabellenspitze verdrängen. In Bestbesetzung, also mit Natalie Seiser auf Position eins, soll die Aufgabe in Altdorf bewältigt werden. Beim TTC Blumberg wird neben Sophia Merkel, Hannah Kawka und Martina Schief erneut Bettina Seiser ins Aufgebot rücken. In beiden Partien könnte es aber durchaus recht eng werden. Altdorf unterlag nur gegen die TTF Stühlingen II und kam gegen den TV Weisenbach und gegen den SV Nollingen zu zwei Punkteteilungen. In Beuren und Blumberg wurde jeweils mit 8:4 gewonnen. Blumberg ist noch ohne Punktgewinn, zeigte aber am vergangenen Wochenende bei der knappen 6:8-Heimniederlage gegen Weisenbach aufsteigende Tendenz.

Im einzigen Spiel der Landesliga der Männer empfängt der TB Gaggenau im Bezirksderby den TTV Gamshurst. Während der TB Gaggenau immer noch auf seinen ersten Punktgewinn wartet, startete der derzeitige Rangdritte TTV Gamshurst mit vier Siegen in die Saison, nur die letzten beiden Partien gegen die führenden Mannschaften aus Ottenau und Hohberg gingen verloren. Während Gaggenau mit gleichem Personal in die Landesligasaison startete konnte sich Gamshurst auf Platzziffer eins mit Maurice Löffler verstärken, was sich dank seiner sieben Einzel- und sechs Doppelsiege mit Sascha Jörger positiv niederschlug.

In der Bezirksklasse der Männer möchte sich der TV Gernsbach mit einem Heimsieg über den TTC Muggensturm die alleinige Tabellenführung sichern. Zum Sprung auf Platz zwei setzt der Aufsteiger TB Sinzheim an. Mit vier Punkten aus den beiden Partien zu Hause gegen den TTV Au am Rhein und beim TuS Sasbachried will man in der Tabelle am TV Neuweier und an der TTG Bischweier von Rang vier auf Platz zwei vorbeiziehen.(ti)