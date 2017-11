Der Olympia-Härtetest

Doch um persönliche Befindlichkeiten geht es dem eher uneitlen früheren NHL-Profi ohnehin nicht. Sturm ist gekommen, um das deutsche Eishockey wieder dauerhaft in der erweiterten Weltklasse zu etablieren. Ein zwingend nötiger Schritt dahin war die Qualifikation für Olympia 2018 in Pyeongchang, vor allem nach der grandiosen Blamage von Sotschi, als der Deutsche Eishockey-Bund nur Zuschauer war. Das große Highlight im kommenden Februar rückt näher, der Deutschland Cup am Wochenende mit dem Auftakt morgen gegen Russland wird für Sturm der wichtigste Prüfstein. "Wenn alle zusammen sind, sieht man besser, wer auf internationalem Level momentan mithalten kann", sagte der DEB-Coach, der in Augsburg ein paar Experimente wagt und auf Führungsspieler wie Christian Ehrhoff, Marcel Goc oder Patrick Reimer bewusst verzichtet.

Für Südkorea ist das Trio aber aller Voraussicht nach gesetzt, seine Rolle wird angesichts der NHL-Absage noch wichtiger. Sturm sieht darin für seine Mannschaft eine Chance, auch wenn ihn der Verzicht auf Leon Draisaitl und Co. natürlich schmerzt. Der Abstand zu den Top-Teams ist geringer, auch die Gefahr, "richtig auf die Nuss zu kriegen", wie Sturm sagte: "Die anderen haben mehr NHL-Cracks als wir, sie sind aber immer noch besser."

Bei der Auswahl seines Kaders geht der 39-Jährige akribisch vor, in den Stadien der Deutschen Eishockey Liga ist er gerade Dauergast. Alles, um die richtigen Spieler für die richtigen Rollen zu finden. "Das macht nicht immer unbedingt der Beste, sondern der, der vom Charakter her am besten passt", erklärte Sturm, der dabei durchaus für Überraschungen gut ist.

Vor der Heim-WM im vergangenen Mai etwa zauberte der gebürtige Dingolfinger den erstaunlichen Newcomer Frederik Tiffels aus dem Hut, der prompt zum Publikumsliebling wurde. Im Moment sieht Sturm bei seinen Kandidaten noch Steigerungspotenzial: "Es ist ausbaufähig. Einige hatten nicht den Start wie im letzten Jahr, andere sind schon top." Sein Glück habe jeder mit seinen Leistungen in der Hand: "Die Spieler entscheiden, ob sie zu Olympia kommen, beim Deutschland Cup und in ihren Vereinen."

Sturm obliegt es letztlich, die richtige Kombination zu finden. Dies gelang ihm seit seinem Amtsantritt vor etwa zwei Jahren so gut, dass es Formsache scheint, den Vertrag über die Olympia-Saison hinaus zu verlängern. Der DEB mit Präsident Franz Reindl hat seine Bereitschaft schon zum Ausdruck gebracht. "Es macht Spaß, ich könnte mir vorstellen, es weiterzumachen", sagte auch Sturm, der als Trainerneuling seine Skeptiker längst überzeugt hat. "Eine bessere Visitenkarte als Marco kann man nicht abgeben. Er hat richtig eingeschlagen", sagte Reindl. Er sei noch jung, lerne bei jedem großen Turnier dazu, ergänzte Sturm. Weitere Gespräche sind in den kommenden Wochen geplant. Schließlich will sich Sturm auch ohne Ballast auf den olympischen Traum konzentrieren: "Ich hoffe, dass wir unser Spiel auch ohne die NHL-Stars so umsetzen wie in den letzten beiden Jahren." (sid)