Judoka Larissa Greis triumphiert in Slowenien Die Sinzheimer Judoka Larissa Greis hat die Koroska Open im slowenischen Slovenj Gradec gewonnen. Nach einem dreitägigen Lehrgang für Kaderathleten in Freiburg machte sich die deutsche Delegation auf zur achtstündigen Fahrt nach Slowenien, gleich nach der Ankunft stand das Wiegen auf dem Programm. Tags darauf wurde es für die Sinzheimerin, die für den PS Karlsruhe startet, in der Altersklasse U18, der sie erst seit diesem Jahr angehört, in der Gewichtsklasse bis 44 Kilo ernst. Zum Auftakt bekam es Greis mit Sara Kulym aus Kasachstan zu tun. Nach einem sehr ausgeglichenen Kampf ohne Wertungen, dafür aber mit zwei Bestrafungen für die Badenerin ging es in die Verlängerung. Dort kassierte die Kasachin drei Bestrafungen, somit ging das erste Gefecht an Greis. Der zweite Kampf verlief unglücklich, Greis verließ nach knapp einer Minute gegen eine zwei Jahre ältere Spanierin die Matte als Verliererin. Sie verlor jedoch nicht den Mut und war beim dritten Kampf gegen Marta Brenna aus Italien wieder voll bei der Sache. Nach einer halben Minute schaffte es Greis, einen Fußwurf durchzusetzen und hatte damit einen Vorsprung von einem halben Punkt (Wazari). Nach weiteren 30 Sekunden wiederholte sie die Technik und konnte mit einem ganzen Punkt den Kampf vorzeitig für sich entscheiden. Zum abschließenden Duell trat die Sinzheimerin gegen Paulina Turcan aus Moldawien an. Dabei ging sie nach 30 Sekunden mit einem halben Punkt durch eine Hüfttechnik in Führung. Durch einen anschließenden Haltegriff verbuchte sie einen zweiten Wazari. Zwar punkte ihre Gegnerin ebenfalls, doch eine Minute vor Schluss kam sie nach einem Haltegriff zu einem ganzen Punkt (Ippon), der Kampf war vorzeitig gewonnen. Mit vier Siegen und einer Niederlage landete Greis am Ende ganz oben auf dem Treppchen. Nach diesen Strapazen wurde sie am darauffolgenden Tag in der Altersklasse U16 nach sechs starken Kämpfen Fünfte von 16 Teilnehmerinnen. (red)

