Freudentänzchen in Sandweier

Die Anhänger des TVS Baden-Baden haben am Sonntagabend - zwischen Vesper am Esstisch und "Tatort" auf der Couch - vermutlich das ein oder andere Freudentänzchen aufs Wohnzimmer-Parkett gelegt. Denn so gegen 19 Uhr dürfte sich die frohe Kunde flächendeckend verbreitet haben, dass der TV Willstätt sein Heimspiel gegen Aufsteiger Viernheim überraschend verloren hat und somit die Mittelbadener nach ihrem 27:27 beim TV Weilstetten erstmals in der Vereinsgeschichte die Spitze der Oberliga-Tabelle erklommen haben.

Ralf Ludwig ist am Sonntag zwar nicht völlig ausgeflippt, gefreut hat er sich aber dennoch über den unerwarteten Sprung an die Spitze: "Es ist toll, wenn die harte Arbeit belohnt wird", sagt der TVS-Trainer. Noch mehr als über die Tabellenführung freut er sich allerdings über das dicke Punktepolster von nunmehr 16:6 Zählern. Zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr waren es gerade mal acht Pluspunkte, die der TVS angesammelt hatte. Folglich spricht Ludwig von "einer enormen Weiterentwicklung in allen Mannschaftsteilen". Bei aller Weitsicht gibt der Trainer der Grün-Weißen aber zu verstehen: "Wir wollen die Tabellenführung natürlich so lange wie möglich verteidigen!"

Übrigens steht nicht nur die Sandweierer Mannschaft auf Platz eins, sondern auch einer ihrer Protagonisten: Christian Fritz führt mit 91 Treffern die Torjägerliste der Oberliga an. Dumm nur, dass ausgerechnet der Linkshänder - neben Keeper Dominik Horn und den langzeitverletzten Jonas Schuster, Luca Hable und Franz Henke - beim Heimspiel gegen die TSG Söflingen nicht mit am Start ist. "Christian hat zuletzt auf einem außergewöhnlichen Niveau Handball gespielt", lobt Ludwig seinen Toptorjäger. Seine Tore - zehn, zehn, 14 lautet seine Bilanz der vergangenen drei Spiele - gelte es nun, auf mehrere Schultern zu verteilen. Ludwig hat dabei vor allem Sebastian Wichmann im Auge, der im Normalfall die Abwehr organisiert, "nun aber auch im Angriff glänzen muss", so der Trainer. Dass er das Zeug dazu hat, davon ist Ludwig überzeugt: "Das hat er anfangs der Saison bewiesen." Mit Blick auf den kommenden Gast in der Rheintalhalle glaubt der TVS-Coach an ein enges Spiel. Die TSG steht zwar lediglich auf Platz zwölf der Tabelle, hat bei den sechs Niederlagen laut Ludwig aber nie deutlich verloren. So wie der TVS derzeit drauf ist, könnte das morgen aber durchaus passieren. Dann wäre es wieder Zeit für ein kleines Freudentänzchen.