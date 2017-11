Echter Überlebenskampf Von Christian Rapp Die Nachspielzeit im Fußball hat ihre ganz eigene Faszination und Geschichte. Der glorreiche FC Bayern München etwa verspielte 1999 im Champions-League-Finale gegen Manchester United in den Extraminuten durch zwei Gegentreffer noch den sicher geglaubten Henkelpott. Ein Freistoß von Hamburgs Marcelo Diaz hinderte den Karlsruher SC vor zwei Jahren an der Rückkehr ins Fußball-Oberhaus. Und auch Verbandsligist SV 08 Kuppenheim musste in den vergangenen Wochen gleich zweimal leidvolle Erfahrungen mit der so erbarmungslosen Nachspielzeit machen. Bereits im Heimspiel gegen den Freiburger FC kassierten die Wörtelkicker in der 94. Minute das 3:4 und am vergangenen Samstag, beim Gastspiel in Endingen, fand ein krummes Ding in der 92. Minute den Weg zum 3:3-Ausgleich in die Kuppenheimer Maschen. Damit gingen drei wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in letzter Sekunde flöten. "Wir hätten die Zähler sicherlich gut gebrauchen können. Es ist schon bitter, dass wir wieder kurz vor Schluss ein Tor bekommen haben", sagt 08-Trainer Matthias Frieböse. Das späte Gegentor erklärt sich der frühere Stürmer einerseits mit der starken Endinger Schlussoffensive, andererseits mit den nachlassenden Kräften seiner jungen Truppe, die nach der wilden Fahrt gegen Freiburg und dem anschließenden Pokalfight gegen Lörrach-Brombach am Ende einfach "keine Körner mehr hatte". Statt 18 Punkten und Tabellenrang zehn, befindet sich der SV 08 mit 15 Zählern auf dem 14. Rang. "Trotz der Niederlagenserie sind wir in Schlagdistanz zum unteren Mittelfeld. Jetzt heißt es dranbleiben und punkten", gibt der 08-Coach die Marschroute vor. Am besten dreifach, wenn der SV 08 morgen im heimischen Wörtel den Drittletzten FC Bad Dürrheim (14 Punkte) zum heißen Tänzchen bei kalten Temperaturen bittet. "Es wird ein richtig schweres Spiel, ein echter Überlebenskampf", prophezeit Frieböse. "Schließlich werden die Plätze durch den ganzen Regen sicherlich nicht besser." Mehr Kampf und womöglich Krampf statt versiertes Flachpassspiel also. Vorsicht ist laut Frieböse vor allem vor der Gästeoffensive um Nico Tadic, Mustafa Akgün und Abdullah Cil geboten. Der Kräfteverschleiß durch die Englische Woche ist nicht spurlos an der 08-Truppe vorbeigegangen. Hinter den Einsätzen der Eckpfeiler Denis Kolasinac (Mittelfußprellung), Faruk Karadogan (Leiste) und Lucas Grünbacher (muskuläre Probleme) stehen noch teils dicke Fragezeichen. In Anbetracht der angeschlagenen Spieler und der momentanen Pechsträhne jenseits der 90. Minute wären die 08-Kicker froh, sollte Schiedsrichter Jörg Bohrer morgen pünktlich abpfeifen - im Idealfall gar einen Kuppenheimer Sieg.

