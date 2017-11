Hoffen auf die Wende

Andreas Lamprecht macht aus seinem Herzen keine Mördergrube, dafür ist er als jüngster Landesliga-Trainer dann doch zu ehrgeizig. "Im Vergleich zum Vorjahr sind wir zum gleichen Zeitraum einen Punkt besser. Das ist nicht viel besser. Damit bin ich nicht zufrieden, auch nicht damit, was wir derzeit auf dem Platz zeigen."

Was für den Trainer des SV Sinzheim nach zwei gewonnenen Zählern aus den vergangenen vier Spielen auch nachvollziehbar ist. Seinem ebenso ehrgeizigen Kollegen vom nächsten Gegner Rot-Weiß Elchesheim geht es genauso, doch angesichts der bedrohlichen Personallage dort kann Florian Huber im letzten Monat vor der Winterpause nicht mehr von seinen Mitspielern erwarten, als nicht noch weiter in der Tabelle in die absolute Gefahrenzone - die auf Rang 14 mit Willstätt beginnt - abzurutschen. Von daher kam das Remis bei Vizemeister Durbach schon einem Bonuspunkt gleich. "So gravierend war die Personallage in den fünf Jahren, in denen ich hier bin, noch nie, zuletzt waren noch zwei Spieler auf der Bank. Wir müssen uns irgendwie bis zur Pause durchkämpfen. Der Punkt in Durbach machte Mut", sagt der RW-Spielertrainer, der auf dem Rasen derzeit alle möglichen defensiven und offensiven Aufgaben wahrnimmt.

Huber zählt schon nicht mehr, wer alles ausfällt, er kann aber berichten, dass auch Fitterer nach seiner Leistenoperation dieses Jahr nicht mehr auflaufen wird. Er rechnet bei schweren Platzverhältnissen mit einem "Kampfspiel".

Kampf und Wille allein reicht Andreas Lamprecht nicht. "Es muss die Trendwende eingeleitet werden. Es muss von jedem Einzelnen spielerisch mehr kommen", fordert er. Gerade 28 Gegentore sind zu viel, die zweitmeisten der gesamten Liga. Doch auch offensiv hakt es. Die Hoffnung liegt auf Patrick Holl, der zuletzt angeschlagen war. "Ich hoffe, dass er wieder topfit ist."