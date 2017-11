Vorsicht vor angeschlagenen Boxern

Vor rund drei Wochen erzielte Leon Preine in der 92. Minute sozusagen mit dem Schlusspfiff den 3:2-Siegtreffer für den 1. SV Mörsch beim Gastspiel in Bad Dürrheim. Beim nächsten Verbandsliga-Auswärtsspiel der Nordbadener, am vergangenen Sonntag in Auggen, fiel dann gleich wieder ein Tor in sprichwörtlich letzter Sekunde. Diesmal jedoch waren in den gelben Leibchen statt einer Jubeltraube, lediglich hängende Köpfe zu bestaunen. Schließlich kassierten die Jungs aus der Sandgrube in der 95. Minute - obwohl nur vier Minuten angezeigt - den mehr als ärgerlichen Ausgleich zum 3:3.

Von Wut oder gar Zorn war bei SVM-Trainer Dietmar Blicker jedoch nichts zu spüren. Stattdessen eine Prise Enttäuschung, aber vor allem auch viel Lob für den couragierten Auftritt seiner Mannschaft: "Natürlich ist es bitter, wenn man in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer kassiert. Dennoch bin ich nach diesem Spiel wirklich stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Auggen war mit das beste Team bisher. Die hatten eine wahnsinnige Wucht nach vorne. Wir haben clever gespielt und toll gekontert."

Mit einem ähnlich starken Auftritt am Sonntag gegen das nach 14 Spieltagen noch sieglose und abgeschlagene Tabellenschlusslicht SC Hofstetten sollten die drei Punkte in der heimischen Sandgrube bleiben. Dann hätte der SVM sein "Winterziel" von 20 Punkten erreicht und könnte ohne Druck in die Duelle gegen die Aufsteiger Lörrach-Brombach und Radolfzell gehen.

Doch bekanntlich sind angeschlagene Boxer am gefährlichsten. Der Schein beim SC Hofstetten trügt durchaus, wie auch Dietmar Blicker findet: "Der SCH hat zwar nur einen Punkt, aber es gab etliche enge Spiele. Gegen diese gut organisierte Elf wird das kein Selbstläufer." Zumal das Mörscher Lazarett, traditionell eh schon immer gut gefüllt, noch weiteren Zuwachs zu verzeichnen hat. Fabian Kantz hat sich gegen Auggen den Zeh gebrochen und fällt wohl aus, wie auch Spielmacher Nicolai Heck (Hüftzerrung). Das fehlende Quartett komplettieren Maximilian Schmitt und Marvin Lehel, die das kalte Mörsch mit den warmen Peru und Mexiko getauscht haben. (rap)