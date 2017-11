Bühler können befreit an die Geräte gehen

Nach der Verletzungsmisere beim TVB war der Jubel über den Sieg beim Rivalen aus Wangen groß, denn damit meldete sich das Team wieder eindrucksvoll zurück und kann nun im Saisonendspurt befreit aufturnen. Dem Tabellenstand nach zu urteilen, darf das Bühler Publikum sich auf ein Duell auf Augenhöhe freuen, wenn die Bundesligareserve aus Monheim in der Zwetschgenstadt gastiert. Ob es wirklich so kommt, hängt vor allem davon ab, wie der Gast die Ausländerposition besetzt.

Auf Bühler Seite wird noch einmal der norwegische Nationalturner Odin Kalvo antreten, der sich zuletzt in glänzender Verfassung präsentierte. Daneben werden einige Turner im TVB-Trikot auch wieder an ungewohnten Geräten gefordert sein. Ob man in dieser Formation den Monheimern an deren starken Geräten Barren und Reck Paroli bieten kann, dürfte die zweite entscheidende Frage sein. Ein wenig schwingt dabei natürlich auch die Hoffnung mit, dass Turner wie Jan Fäßler ihre Verletzungen langsam wieder überwunden haben und somit wieder an mehreren Geräten zur Verfügung stehen. (ott)