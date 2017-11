Den Rückenwind nutzen

Den Rückenwind aus dem Pokal nutzen und in Rottenburg den zweiten Saisonsieg einfahren: Für die Bundesliga-Volleyballer des TV Bühl geht es beim heutigen Derby in Schwaben (19.30 Uhr) vor allem darum, den Abstand nach unten zu vergrößern. Ganz "nebenbei" soll natürlich auch das eigene Selbstbewusstsein weiter gestärkt werden. Schon im Pokalspiel gegen den letztlich klar dominierten Zweitligisten Grizzlys Giesen zeigte sich die Mannschaft von Trainer Ruben Wolochin spürbar gefestigt.

"Giesen war ein guter Gegner", zeigte sich Wolochin mit dem Pokalspiel sehr zufrieden. Seine Mannschaft wurde zwar gefordert, der Gegner war aber trotzdem nicht so stark, um die Bisons ernsthaft in Bedrängnis bringen zu können. Insbesondere Zuspieler Mario Schmidgall nutzte die Gelegenheit, um sich frei zu schwimmen. Das 19-jährige Talent, das eigentlich behutsam aufgebaut werden sollte, trägt nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Oleksandr Dmytriiev die ganze Last im Spielaufbau und hatte dabei zuletzt durchaus Probleme. Vor allem den Bällen auf Diagonalangreifer Iurii Kruzhkov fehlte die gewünschte Präzision. In Giesen war davon fast nichts mehr zu spüren. Auch weil Schmidgall von einer deutlich verbesserte Annahme seines Teams profitierte, die ihm spürbar mehr Zeit verschaffte, um im Spielaufbau die richtigen Entscheidungen zu treffen. "Unsere intensive Trainingsarbeit macht sich langsam bemerkbar", ist Wolochin mit der Gesamtentwicklung im Team zufrieden. Doch noch bestehe absolut kein Grund, es etwas ruhiger angehen zu lassen. "Wir müssen weiter hart an unserem Spiel arbeiten", stellt der TVB-Trainer klar.

Zu den Gewinnern im Pokalspiel gehörte zweifellos auch Außenangreifer Felix Orthmann, der nicht nur mit seinen harten Aufschlägen den Gegner immer wieder durchschüttelte. Ob Orthmann auch gegen Rottenburg in der Startformation stehen wird, bleibt abzuwarten - und hängt wohl auch von der höheren Qualität der gegnerischen Aufschläge ab. Doch Gründe, sich klein zu machen, sieht in Bühl niemand. Ohnehin liegt der Druck eindeutig auf Rottenburger Seite, denn die Mannschaft von Trainer Hans-Peter Müller-Angstenberger hat bisher lediglich einen Punkt auf der Habenseite. Will man nicht vorzeitig den Anschluss ans Mittelfeld abreißen lassen, ist ein Sieg gegen die Bisons Pflicht. "Wir wollen alles dran setzen, Punkte zu holen", kündigte der Ex-Bühler Lars Wilmsen schon mal an - und natürlich wird gerne auf den Februar dieses Jahres verwiesen. Damals gewann Rottenburg erstmals seit Jahren wieder gegen Bühl.

Beim TVB sieht man das allerdings eher als Ausrutscher, der sich so schnell nicht wiederholen soll. Rottenburg gehört eindeutig zu den Mannschaften, die im Kampf um einen guten Playoffplatz geschlagen werden müssen. Zwar hat sich Rottenburg spektakulär mit Routinier Idner Faustino Lima Martins verstärkt, doch der 38-jährige Außenangreifer, der fünf Jahre in Friedrichshafen spielte, ist nach den Abgängen von Moritz Karlitzek und Felix Isaak zu sehr auf sich allein gestellt. Aufgepasst werden muss allerdings auf Tim Grozer, jüngster Spross aus der Familie von "Hammer-Schorsch" Georg Grozer senior, der als eines der größten Talente im deutschen Volleyball gilt.