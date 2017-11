EM-Titel für Alec Hoffmann

Alec Hoffmann vom Jiu-Jitsu-Kampfsportverein Rastatt (JJKSV) hat das geschafft, wovon viele träumen: Der 18-Jährige darf sich jetzt Welt- und Europameister nennen. Denn nach dem WM-Sieg im Frühjahr in Athen ließ er nun auch bei den Europameisterschaften in Bukarest alle Konkurrenten hinter sich. "Als Weltmeister ist man natürlich immer Favorit. Aber dass es nun tatsächlich auch gleich mit dem EM-Titel geklappt hat, ist natürlich super", freute er sich über seinen zweiten großen Titel.

In der Klasse U21 bis 77 Kilo war Hoffmann zwar einer der jüngsten Starter, dafür lief fast alles nach Plan. In der ersten Runde gewann er gegen einen Slowenen vorzeitig nach Punkten und sparte so Kraft. In Runde zwei wurde ein starker Däne ebenfalls vorzeitig nach Punkten besiegt. Im Halbfinale wurde dann der Serbe Nicola Trajkovic wie schon bei der WM mit 10:6 Zählern niedergekämpft. Im Finale wartete der Rumäne Andrei Christian Vacarin, der von den Fans in der Halle bei seinem Heimspiel kräftig unterstützt wurde. Doch Hoffmann behielt kühlen Kopf, kämpfte sehr taktisch und spielte die eigenen Stärken gekonnt aus. Am Ende war der EM-Titel der verdiente Lohn.

Erstmals bei einer EM am Start waren Erika Ernst und Daniel Zmeev. Für die 16-jährige Ernst, die in der Gewichtsklasse bis 52 kg an den Start ging, endete das Turnier mit dem zweiten Platz sehr erfolgreich. "Ich bin sehr zufrieden. Das gezielte Training auch im Bundeskader hat sich ausgezahlt", sagte sie glücklich. Mit seinem neunten Platz in der Klasse U18 bis 60 Kilo nicht ganz zufrieden war der 15-jährige Daniel Zmeev. Nach einem Sieg in der ersten Runde, musste er sich in Runde zwei knapp geschlagen geben. "Da habe ich zu viele eigenen Fehler gemacht", sagte er selbstkritisch. (sb)