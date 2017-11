Stößer deutscher Meister

Gewichtheber Tim Stößer von der Hebergemeinschaft Rastatt verbuchte bei der deutschen Meisterschaft in Speyer den größt möglichen Erfolg mit dem Meistertitel in der Gewichtsklasse +105 kg. Jeder der drei Versuche in der ersten Disziplin Reißen mussten für ihn passen. Beim ersten Versuch ging Stößer mit 104 kg Hantelgewicht an den Start. Mit dem zweiten Versuch wurden 108 kg aufgelegt, die bis dato seine aktuelle Bestmarke darstellte.

Er legte einen einwandfreien technischen wie auch schnellen Reißversuch hin. Damit hatte er bereits seine beiden großen Kontrahenten aus Hessen und Sachsen eingeholt und sich an die Spitze nach der ersten Teildisziplin gekämpft.

Mit dem dritten und letzten Reißversuch wurde von seinem Landes- und Stutzpunkttrainer Peter Immesberger die Rekordlast von 110 kg gefordert. Falls er dieses Gewicht zur Hochstrecke gebracht hätte, hätte er nicht nur seine persönliche Bestmarke um zwei Kilogramm erhöht, sondern auch einen wichtigen Vorsprung von insgesamt drei Kilogramm herausgeholt. Stößer ging mit einer inneren Spannung an die Hantel, kontrollierte diese aber und bewältigte dieses Gewicht mit voller Konzentration.

Um aber Meister zu werden, musste auch in der zweiten Disziplin Stoßen alles gelingen. In der zweiten Disziplin legte er mit einer Gewichtslast von 135 kg den ersten Versuch sicher hin. Die beiden anderen Athleten, die ihm noch gefährlich werden konnten, ließen in ihren zweiten Versuchen, die Stoßgewichte von 141 und 142 kg auflegen. Beim Rastatter wurden im zweiten Versuch 143 kg aufgelegt, die er locker zur Hochstrecke brachte.

Bei dem dritten und letzten Versuch hieß es für den Athleten pokern und aufs Ganze gehen. Der hessische Rivale legte das Gewicht 145 kg auf und scheiterte. Der Rivale aus Sachsen ließ das Gewicht auf 147 kg legen. Stößer war danach mit 146 kg an der Reihe, er erhöhte das Gewicht auf 148 kg, somit musste der Athlet aus Sachsen nachlegen.

An Rekordlast von 150 kg gescheitert

Die Anspannung war groß, als Letzterer das Gewicht umsetzte, wobei er indes nicht mehr aus der Hocke kam. Somit stand fest, dass der deutsche Meistertitel nach Rastatt ging. Tim Stößer legte zur Krönung des Meistertages noch eine Rekordlast von 150 kg für seinen dritten und letzten Versuch auf. Er konnte wohl das Gewicht umsetzen, aber nicht richtig stabilisieren und musste passen. Unter dem Strich stand dennoch der große Jubel über den Meistertitel.(red)