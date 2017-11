Ratlosigkeit statt Kantersieg

Viele der rund 500 Zuschauer waren in die Rheintalhalle gekommen, um wieder den Hochgeschwindigkeitshandball der Schützlinge von Ralf Ludwig zu sehen. Zwölf Minuten wurden sie auch nicht enttäuscht. Nach 60 Minuten war am Ende, bis auf den Söflinger Gästen, jedoch keinem zum Feiern zumute. Der TVS begann stark: Über 4:1 (5.) und 10:6 (12.) fragten sich einige Zuschauer nur noch, wie hoch der Sieg dieses Mal ausfallen würde.

Die Einzigen, die zu dieser Zeit vermutlich noch an eine Sandweierer Niederlage glaubten, waren TSG-Trainer Gabor Czako und sein Team. Auch nach den Rückständen blieben die Gäste ruhig. Unbeeindruckt von der Manndeckung gegen TSG-Topakteur Simon Dürner zwängten die Gäste dem TVS ihr Spiel auf. Ein 8:1-Lauf der TSG stellte die Partie komplett auf den Kopf. Der TVS vergab im Angriff beste Möglichkeiten, in der Abwehr fand man ebenfalls keinen Zugriff mehr.

Als beim 16:21 die Seiten gewechselt wurden, setzen die Optimisten im TVS-Fanlager aber noch auf eine andere Karte: Wenn es kein Kantersieg wird, dann sollte es eben eine dieser Aufholjagden werden, die die Ludwig-Akteure schon oft aufs Feld zauberten. Die Pessimisten ahnten allerdings schon Böses, womit sie recht behalten sollten.

Auch nach dem Seitenwechsel gelang es dem TVS nicht mehr, den Schalter umzulegen. Mit einer defensiveren Abwehrvariante bekam man zwar ein wenig besseren Zugriff, beim eigenen Torabschluss lief dafür so gut wie nichts mehr zusammen. Unzählige herausgespielte Chancen wurden leichtfertigst vergeben. In den TSG-Schlussmännern Manuel Weinbuch und Samuel Beha fand man seine Meister. Beha parierte drei Siebenmeter, Weinbuch machte beste Einschussmöglichkeiten des TVS immer wieder zu Nichte.

Somit war es am Ende ein gebrauchter Tag für die Gastgeber, die sich laut Ludwig trotz der Niederlage nicht aus der Ruhe bringen lassen: "Natürlich haben wir uns vorgenommen zu gewinnen. Wir haben ein Ziel vor Augen und das können wir natürlich immer noch erreichen." Dass er lieber mit 18 Punkten anstatt 16 Zählern die letzten drei Aufgaben in diesem Kalenderjahr angegangen wäre, daraus macht er keinen Hehl. Sein Vertrauen in sein Team stimmt ihn für die kommenden Aufgaben aber positiv: "Unsere Mannschaft wird eine Reaktion zeigen, da bin ich mir ganz sicher." Positiv stimmen dürfte ihn auch, dass beim nächsten Spiel in Pforzheim wieder Christian Fritz und Dominik Horn mit an Bord sind. Beide fehlten Ludwig gegen die TSG aus privaten Gründen.

Tore für TVS: Koch 8, Bornhäußer 8/2, Hochstuhl 4/1, Schulz, Jolibois je 2, Grimm, J. Henke, Seiter je 1 - für Söflingen: Czako 10/4, Eberhardt, Krasovec je 5, Hofmann 4, Dürner, Hadzic, Kraft je 3, Kanyo 2, Fimpel, Hartmann je 1.(mme)