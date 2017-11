Bühlertals Talfahrt setzt sich fort

SV Bühlertal -

TuS Durbach 1:2.

Es lässt sich nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge nicht mehr schönreden: Der seit Saisonstart souveräne Spitzenreiter hängt durch und quält sich schon seit Wochen durch die Partien. Mittlerweile ist nichts mehr von dem einst formidablen Vorsprung übrig geblieben. Wie schon vor Wochen im Spitzenspiel gegen Oppenau kassierte man praktisch mit dem Schlusspfiff noch das Siegtor für die Gäste, die damit ihre praktisch letzte Chance, doch noch einmal in den Meisterschaftskampf eingreifen zu können, wahrten. Und wie schon gegen Oppenau brachten die wenig kreativen Gastgeber auch gegen Durbach die Führung nicht über die Runden. Für Durbach erwies sich einmal mehr in dieser Saison Jan Philipowski als Matchwinner. Erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt, war er ein ständiger Unruheherd und war in der 75. Minute und Schlussminute zur Stelle. Die Bühlertäler hatten das Spiel komplett aus der Hand gegeben, denn zur Pause hatte es nach der Führung, für die Isuf Avdimetaj mit einem verwandelten Elfmeter sorgte (44.), noch anders ausgesehen. Bühlertal investierte nach dem Seitenwechsel viel zu wenig, während die Gäste in der letzten halben Stunde die Initiative ergriffen, Druck entwickelten und auch den größeren Willen zeigten. So war der Last-Minute-Erfolg auch nicht unverdient. SVB-Vorsitzender Norbert Welle wählte trotz eines Nachholspiels in petto mahnende Worte an die Spieler: "Einige bei uns müssen den Schalter jetzt umlegen. Auch in dieser Liga gewinnt man die Spiele nicht mit links."

VfB Bühl -

FV Schutterwald 2:1.

Der Erzrivale profitierte vom Patzer des SVB und zog vier Wochen nach der klaren Derbyklatsche mit dem Heimsieg gegen Schutterwald in der Tabelle erstmals an Bühlertal vorbei. Der Heimsieg war freilich eher glücklich zu nennen. Al-brecht sorgte in der 82. Minute mit seinem Kopfballtor für den Dreier. Nach Knosps achtem Saisontor zur VfB-Führung (32.) drängten die Gäste in Hälfte zwei auf den Ausgleich, vergaben einige Chancen und verdienten sich zunächst den Ausgleich durch Ehrhardt (60.). Doch der VfB setzte doch noch den Schlusspunkt.

TuS Oppenau -

SV Hausach 3:0.

Die Gastgeber waren auf dem Kunstrasen Herr über Ball und Gegner und fuhren souverän den Heimsieg ein, der ihnen die Tabellenführung bescherte. Tore: 1:0 Schäuble (13.), 2:0, 3:0 D. Huber (68., 90.).

SV Oberharmersbach -

FSV Altdorf 6:1.

Der zuletzt schon im Aufwind befindliche Aufsteiger zeigte eine tadellose Einstellung und spielte den Gast an die Wand. In dieser Verfassung kann der SVO auch den Abstiegskampf noch erfolgreich bewältigen. Tore: 1:0 Haubold (5.), 2:0 R. Boser (28.), 3:0 G. Boser (36.), 4:0 Jilg (64.), 5.0 Schössler (69.), 6:0 Gutmann (75.), 6:1 Metzger (76.).

SV Freistett -

Spvgg Ottenau 2:0.

Überhaupt nicht zurecht kamen die Gäste auf dem Kunstrasenplatz. Die Gastgeber waren eindeutig spielbestimmend, zeigten angesichts ihrer Tabellenposition auch die bessere Einstellung. Tore: 1:0 Weiler (25.), 2:0 Wetter (60.).

SV Oberachern II -

SV Oberkirch 2:0.

Auf dem Kunstrasen schaffte die Oberliga-Reserve mit dem Heimsieg den Sprung auf Rang zwei. Pech für die Gäste: Nur eine Minute vor dem zweiten SVO-Treffer traf Esteban Muller nach einem schnell vorgetragenen Angriff nur den Pfosten des Oberacherner Gehäuses. Nach 35 Minuten traf das 18-jährige Nachwuchstalent Constantin Koch mit einem trockenen Schuss von der Strafraumgrenze zum 1:0, und kurz vor der Pause leitete er den zweiten Oberacherner Treffer durch Julian Hauer ein, der Oberkirchs Keeper Daniel Herr keine Abwehrmöglichkeit ließ (44.). SVO-Coach Geppert: "Kompliment an meine Mannschaft, wie sie den Fight gegen einen robust agierenden Gegner angenommen hat."(mi)