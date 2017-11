Bekanntes Szenario im Wörtel

Wieder einmal war der SV 08 Kuppenheim am Samstagmittag kurz davor, drei Punkte einzufahren. Doch wie schon in den letzten beiden Ligaspielen gegen Endingen (3:3) und Freiburg (3:4) kassierten die Wörtelkicker kurz vor Schluss einen Gegentreffer, der wichtige Zähler gegen den Abstieg kostete. Im Kellerduell gegen Bad Dürrheim reichte es am Ende zumindest zu einem Punkt.

Nach einer Partie auf äußerst schwerem Geläuf war die Stimmung beim SV 08 natürlich erneut geknickt. Armin Karamehmedovic brachte dies noch während den Schlusssekunden zum Ausdruck, als er seinen Frust am mittlerweile umgepflügten Rasen gleich mehrmals ausließ. Wieder führte die Elf von Matthias Frieböse kurz vor Schluss, ein vermeidbarer Fehler der Kuppenheimer Abwehrreihe kostete jedoch erneut zwei Punkte.

In der 86. Minute flog ein ungefährlicher Freistoß aus dem Halbfeld in den 08-Strafraum, wo eigentlich weit und breit kein Gästespieler gefährlich werden konnte. Der Ball klatsche vor 08-Keeper Nikolai Gogol auf, weil gleich zwei Kuppenheimer den Kopf einzogen. Dadurch flutschte die Kugel durch die Handschuhe, prallte von seiner Brust ab und landete vor Bad Dürrheims Mustafa Akgün, der aus kurzer Distanz zum 1:1 traf. Frieböse wollte bei der Analyse gar nicht groß aufs Resultat eingehen: "Wenn ich das Ergebnis außen vor lasse, bin ich sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Klar ist es bitter, dass es keine drei Punkte wurden, aber so ist der Fußball nunmal."

Es dauerte bis kurz nach dem Pausentee, bis sich beide Teams an die äußeren Bedingungen gewöhnten und spielerische Akzente setzen konnten. Daher ist die erste Halbzeit auch schnell erzählt: Sie war wie das Wetter - es plätscherte so vor sich hin.

Nach der Pause dann allerdings ein ganz anderes Bild: Der SV 08 kam mit viel Dampf aus der Kabine und erspielte sich Chance um Chance. Robin Mörmann steckte auf Simon Götz durch, der allein auf Gäste-Keeper Jonas Kapp zulief und zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Jörg Bohrer entschied zurecht auf Strafstoß. Sami Saddedine schnappte sich die Kugel, verzog allerdings deutlich.

Die Frieböse-Elf ließ sich trotzdem nicht beirren und spielte weiter mutig nach vorn. Gerade als die Gastgeber drauf und dran waren, sich die Führung zu erarbeiten, wurde es im eigenen Sechzehner brenzlig. Joshua Wölke überlief Benjamin Radke und zog in den Strafraum, wo der Stürmer dann zu Fall kam. Bohrer pfiff energisch, entschied allerdings auf Schwalbe - eine fragwürdige Entscheidung.

Nach einem Freistoß schalteten die 08er dann blitzschnell um und kamen folgerichtig zur Führung: Radke nutzte die Situation und schickte Götz auf die Reise, der auf Höhe der Grundlinie eine scharfe Flanke in den Strafraum brachte. Balzer setzte sich im Luftduell gegen seinen Verteidiger durch und erzielte das verdiente 1:0 für die Hausherren (80.).

Nun war Tempo im Spiel. Nur zwei Minuten später setzte Bad Dürrheims eingewechselter Nazir Zulji am linken Sechzehnereck zum Schlenzer an, fand in Gogol aber seinen Meister. Auch nach dem Ausgleich hätten die Wörtelkicker mit etwas mehr Glück selbst noch das entscheidende Tor geschossen: In der Nachspielzeit sprintete Kapp nach einem Steilpass aus seinem Gehäuse, um den Ball aus der Gefahrenzone zu klären. Dieser landete allerdings beim gerade eingewechselten Murat Sür. Sein Schuss aufs leere Tor wurde jedoch noch zur Ecke geklärt.

Frieböse brachte das Remis im Anschluss treffend auf den Punkt: "Wir haben nicht Unentschieden gespielt, weil wir das Gegentor bekommen haben, sondern weil wir ein Tor zu wenig erzielt haben."

SV 08 Kuppenheim: Gogol - Radke, Stanic, Karamehmedovic, Alesi (83. Tasli) - Götz, Peter, Saddedine (74. Eren), Karadogan, Mörmann (66. Djuric) - Balzer (90. Sür).

FC Bad Dürrheim: Kapp - Tadic, Schwer, Bah (46. Ourotagba), Woelke - Sari (71. Altinsoy), Schaplewski, Detta, Fantov, Cil (66. Zulji) - Akgün

Schiedsrichter: Bohrer (Ehrenkirchen) - Zuschauer: 110 - Tore: 1:0 Balzer (80.), 1:1 Akgün (86.) - Bes. Vorkommnis: Saddedine verschießt Elfmeter (57.) - Beste Spieler: Götz, Karadogan - Akgün, Detta.