Alexander Opolka siegt im Endspielkrimi

Den dritten Rang erkämpfte sich Marijic mit 3:2 Einzelsiegen und 11:10 Sätzen. Bühlertals Nummer eins Tross belegte den vierten Platz in der Endabrechnung und verwies Marc Küpferle (TTV Gamshurst) und Frank Landler (TTC Rauental) auf die Plätze. Den Doppeltitel gewann Koch mit Küpferle vor Oelze/Tross. Der enge Erfolg (14:12, 2:11, 11:9, 12:10) stand jedoch lange Zeit auf der Kippe. Gegen die Drittplatzierten Landler/Marijic drehten die Bezirksmeister einen 1:2-Satzrückstand mit zwei 11:6-Erfolgen zum Titelgewinn.

Sieger bei den Männern B wurde Alexander Opolka vom TTC Rauental, der sich im Endspielkrimi über fünf Sätze gegen Simon Weiler (Spvgg Ottenau) mit 11:4,7:11, 11:8, 9:11 und 11:4 durchsetzte. Dem jungen Weiler gingen am Ende die Kräfte aus, was Opolka zu seinen Gunsten ausnutzte. Opolka bezwang in der Vorschlussrunde Mattia Durante (TV Bühl) und zuvor Bertram Hettel (TTV Au am Rhein) glatt in drei Sätzen. Im Doppel feierten Maximilian Fischer/Leonard Herz (TV Gernsbach) einen Sieg über Weiler/Louis Jentschke (Ottenau/Bühlertal) in drei umkämpften Sätzen mit 11:9, 12:10 und 13:11.

Erfreulich war die Austragung eines Frauen-B-Wettbewerbs: Nachdem im vergangenen Jahr sämtliche Frauendisziplinen mangels Teilnahme aus dem Turnierplan gestrichen wurden, fanden sich in diesem Jahr vier Spielerinnen ein. Den ersten Platz errang Carina Teuber (TB Sinzheim), die alle drei Spiele mit 3:1 Sätzen für sich entscheiden konnte. Zweite wurde Andrea Papia vom Rastatter TTC. Den direkten Vergleich mit Teuber verlor Papia mit 4:11, 9:11. 8:11 und 11:13. Cornelia Schirmer (TV Gernsbach) sicherte sich mit einem 3:0-Sieg über Melanie Engler (Rastatter TTC) Platz drei.

Eine erfolgreiche Titelverteidigung gelang Thorsten Büchler (TTC Muggensturm) bei den Männern C. Im Finale rang er Mike Ohligmacher (TB Sinzheim) 11:4, 5:11, 8:11, 12:10 und 11:5 nieder. Bereits im Halbfinale hatte Büchler gegen Norbert Mert (TTV Muckenschopf) über fünf Sätze gehen müssen, ehe die Endspielteilnahme gesichert war. Ohligmacher zog mit einem glatten 3:0-Sieg über Dennis Götz (TB Bad Rotenfels) ins Finale ein. Die Meisterschaft im Doppel-C gewann Götz mit Teamkollege Florian Ball. Der Einzelsieger Büchler musste sich mit Hans Wiechert mit 1:3 geschlagen geben.

Im Männer-D-Einzel siegte Maurice Altmann (TB Bad Rotenfels). Gegen Robin Reutemann (TTV Muckenschopf) reichten Rathmann in einem emotionsgeladenen Finale nach zwei 4:11-Satzverlusten drei knappe 11:9-Siege zum Titelgewinn. Simon Kohlmann (TTG Achern) bezwang im Viertelfinale die topgesetzte Badenliga-Spielerin Astrid Seiler (TTV Kappelrodeck), fand aber im Halbfinale im späteren Sieger Rathmann seinen Meister. Im Doppel glückte Seiler an der Seite von Andreas Köninger ein knapper Fünfsatzsieg gegen Fabian Lehn/Werner Sekoll (TTG Bischweier). Im wohl engsten Finale des Tages hatte das Kappelrodecker Tandem mit 10:12, 14:12, 11:8, 10:12 und 16:14 das am Ende glücklichere Händchen. Die Ergebnisse im Überblick:

Einzel

Männer A: 1. Florian Koch (TTV Muckenschopf), 2. Tim Julian Oelze (beide TTV Muckenschopf), 3. Viktor Marijic (TB Bad Rotenfels)

Männer B: 1. Alexander Opolka (TTC Rauental), 2. Simon Weiler (Spvgg Ottenau), 3. Mattia Durante (TV Bühl) und Samuel Amann (TTC Iffezheim)

Männer C: 1. Thorsten Büchler (TTC Muggensturm), 2. Mike Ohligmacher (TB Sinzheim), 3. Norbert Mert (TTV Muckenschopf) und Dennis Götz (TB Bad Rotenfels)

Männer D: 1. Maurice Rathmann (TB Bad Rotenfels), 2. Robin Reutemann (TTV Muckenschopf), 3. Simon Kohlmann (TTG Achern)und Leon Steimle (TTV Kappelrodeck)

Frauen

Einzel B: 1. Carina Teuber (TB Sinzheim), 2. Andrea Papia (Rastatter TTC), 3. Cornelia Schermer (TV Gernsbach), 4. Melanie Engler (Rastatter TTC)

Doppel

Männer A: 1. Koch/Küpferle (TTV Muckensschopf), 2. Oelze/Tross (TTV Muckenschopf/TTV Bühlertal), 3. Landler/Marijic (TTC Rauental/TB Bad Rotenfels)

Männer B: 1. Fischer/Merz (TV Gernsbach), 2. Jentschke/Weiler (TTV Bühlertal/Spvgg Ottenau), 3. Bauer/Hettel (TTV Au am Rhein) und Amann/Meyer (TTC Iffezheim)

Männer C: 1. Ball/Gütz (TB Bad Rotenfels), 2. Büchler/Wiechert (TTC Muggensturm), 3. A. Kökten/Y.Kökten (TTG Achern) und Görmann/Ohligmacher (TB Sinzheim)

Männer D: 1. Köninger/Astrid Seiler (TTV Kappelrodeck), 2. Lehn/Sekoll (TTG Bischweier), 3. Ade/Krysik ((TTC Muggensturm) und Hofmann/Kohlmann (TTTG Achern) (ti)