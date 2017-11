Nun hat es auch Rastatt erwischt

Rastatt



Rastatter Stößer Heber-Meister Rastatt (red) - Großer Erfolg für die Hebergemeinschaft Rastatt: Bei den deutschen Titelkämpfen in Speyer holte sich Tim Stößer (Foto: Schmitt) den Zweikampf-Titel in der Gewichtsklasse plus 105 Kilogramm. Sowohl im Reißen als auch im Stoßen lieferte er starke Leistungen ab.