KRS knackt Europarekord

KRS strebt Gesamtsieg an Baden-Baden (red) - Mit einem ersten Platz in der Mannschaftswertung haben die Kunstradfahrerinnen des KRS Rebland in der Europaliga in Schiltigheim vor dem finalen Wettkampf am kommenden Wochenende in Varnhalt die Chance auf den Gesamtsieg gewahrt (Foto: KRS).