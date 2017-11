Wieder eine späte Niederlage

Es ist momentan zum Verzweifeln bei den Baden-Badener Oberliga-Basketballern. Seit Wochen halten die United Colors mit dem Gegner mit oder kämpfen sich nach großen Rückständen zurück, nur um das Spiel am Ende doch noch abzugeben. Auch am vergangenen Samstag musste man sich Heidelberg Kirchheim II mit 77:87 geschlagen geben.

Einem verhaltenen Anfang auf beiden Seiten, der mit 14:16 für die Gäste endete, folgte ein sehr gutes Viertel für die Kur- städter. Dank vier Dreier von Florian Münch konnte man sogar mit 38:36 (24:20) in Führung gehen. Nach dem Pausentee schaffte es dann kein Team sich entscheidend abzusetzen. Gelang den Gästen im Angriff kein Korb, hatten die Colors jedoch keine passende Antwort parat. Mit etwas mehr Konzentration hätten die Hausherren die kurze Schwächephase der Kurpfälzer rigoroser ausnutzen können. Stattdessen gelang dem Tabellendritten aus Heidelberg kurz vor dem Schlusspfiff des dritten Viertels gar zwei glückliche Distanzwürfe, die ihnen die erneute Führung zum 57:59 einbrachte. Im Schlussviertel ging den Männern von Brandon Johnson wie so oft in den vergangenen Wochen im Endspurt die Luft aus. Seine Rückkehr ins Team wird mit Argusaugen erwartet. Schließlich gewann der Aufsteiger mit Johnson als Spieler vor seiner Knieverletzung die ersten beiden Spiele in der Oberliga, danach hagelte es jedoch vier Niederlagen. Nächste Woche wird der Spielertrainer wieder auflaufen und die Angriffe der United Colors damit wieder variabler machen.

Der Zweiten gelang im Vorspiel ein nie gefährdeter 95:53-Sieg gegen die BG Renchen. Nogay Aydin schaffte nach 34 Punkten in der Vorwoche, erneut hervorragende 32 Punkte. Erfreulich ist auch die Rückkehr der beiden Routiniers Andi Vengert und Mario Kukic an ihre alte Wirkungsstätte. Mit den beiden Centern unter dem Korb ist das Spiel variabler geworden. Getrübt wurde die Begegnung nur von der erneuten Verletzung ihres Leistungsträgers Dirk Six, der die nächsten Wochen ausfallen wird.

Punkte für die United Colors Baden-Baden: Mike Baumer 21, Florian Münch 18, Frankline Bangha 10, Sahin Belle 9, Daniel Faff 7, Luai Hallak, Janko Rajsic, Rouven Schmidt je 4. (red)