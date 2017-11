Traditionsverein trennt sich von Trainerduo Pajonk/Karaabo

Die Talfahrt des Fußball-Kreisligisten FC Rastatt 04 geht weiter: Der frühere Ober- und langjährige Verbandsligist hat sich am Dienstagabend in beiderseitigem Einvernehmen von seinem Trainerduo Gregor Pajonk und Besim Karaabo getrennt. "Wir haben gestern Abend das Gespräch mit beiden gesucht und die momentane Situation erörtert. Danach haben wir die Trennung beschlossen. Wir gehen im Guten auseinander", sagte der 04-Vorsitzende Holger Zimmer gestern auf BT-Nachfrage. Wer die Mannschaft nun zumindest interimsmäßig betreut oder ob gar schon eine feste Lösung in Aussicht ist, ist noch unklar. "Stand jetzt haben wir noch niemanden. Wir sind in Gesprächen. Bis zum Freitag sollte jedoch Klarheit herrschen", so Zimmer, der auf die morgige Außerordentliche Mitgliederversammlung verweist. Dort, so der Vorsitzende weiter, möchte man den Mitgliedern einen neuen Trainer präsentieren.

Pajonk und Karaabo übernahmen die sportlichen Geschicke beim FC 04 nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in der Saison 2015/16. Nachdem in der vergangenen Saison ein fünfter Platz heraussprang, wollte man nach eigenen Angaben in der laufenden Runde eigentlich um den Aufstieg mitspielen. Doch ein dünner Kader - eine zweite Mannschaft wurde erst gar nicht gemeldet - sowie großes Verletzungspech ließ das Team nach einem verheißungsvollen Start in der Tabelle immer weiter abrutschen. Nach zuletzt vier Niederlagen und einem Remis belegt der Rastatter Traditionsverein nach 14 Spieltagen den zehnten Rang.

"Wir haben uns zusammengesetzt, die sportliche Situation mit all den Verletzten erörtert und sind zu dem Entschluss gekommen, dass eine Trennung für alle Beteiligten die beste Lösung wäre. Zuletzt waren kaum noch Spieler im Training", erklärte Karaabo seine Sicht der Dinge. Für Pajonk und Karaabo schlicht zu viel, um weiter konkurrenzfähig zu sein. "Die vielen Verletzten konnten wir einfach nicht mehr auffangen. Seit Saisonbeginn haben wir fünf Stammspieler mit Kreuzbandrissen und zwei mit Meniskusrissen verloren. Vor der Saison haben wir die Vorstandschaft über den dünnen Kader informiert, doch sie hat die Dringlichkeit leider nicht erkannt. Mit dem jetzigen Schritt hoffen wir, dass vielleicht noch mal frischer Wind reinkommt und die Situation gerettet werden kann", ergänzte Pajonk.

Fusion mit anderen Vereinen möglich

Die aktuelle sportliche Situation steht morgen bei der Außerordentlichen Mitgliederversammlung ebenso auf der Agenda, wie die mittel- und langfristige Zukunft des einstigen Fußball-Aushängeschilds in Mittelbaden. "Wir werden über Fusionsgespräche mit anderen Vereinen diskutieren", erklärte Zimmer. Um welche Vereine es sich konkret handelt, wollte der Vorsitzende jedoch nicht preisgeben. "Zunächst müssen wir schauen, ob die Mitglieder uns den Auftrag überhaupt erteilen", meinte Zimmer abschließend. (rap)