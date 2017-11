Lösbare Aufgabe Die Spvgg Ottenau absolviert in der Tischtennis-Badenliga nach der 2:9-Niederlage beim SV Niklashausen am kommenden Sonntag um 14 Uhr erneut ein Auswärtsspiel im badischen Verband, doch diesmal erscheint die Aufgabe bei der TTG EK Oftersheim eher lösbar. Der Aufsteiger aus Nordbaden nahm als Vizemeister der Verbandsliga den Aufstieg wahr, nachdem der Meister TG Eggenstein verzichtete. Oftersheim punktete in der laufenden Saison nur im ersten Spiel bei der DJK Offenburg, in den drei folgenden Partien gegen Singen, Niklashausen und Odenheim setzte es Niederlagen. Insofern stehen die Chancen gut, dass die Murgtäler ihre Bilanz gegen die Nordbadener etwas aufbessern. Zum Topspiel der Frauen-Badenliga reist der Tabellendritte TTF Rastatt (10:2) zum Gastspiel beim verlustpunktfreien Rangzweiten 1. TTC Ketsch (12:0). Die Gastgeberinnen liegen nach Punkten gleichauf mit dem Spitzenreiter TTC 1946 Weinheim II (beide 12:0). Ungeschlagen bei Ketsch sind die Nummer eins Jasmina Berger (14:0) und die Nummer drei Melanie Berger (16:0), die beide gemeinsam alle vier Doppel für sich entscheiden konnten. Beim engen 8:5-Heimsieg gegen den TTV Kappelrodeck musste sich Ketsch mächtig reinknien, ehe der Erfolg feststand. Die TTF spielen im ersten Paarkreuz mit Nina Merkel und Susanne Gibs, für Vanessa Moch (Prüfung) und Lea Ehinger (Auslandsstudium) rücken Jacqueline Hörig und Karin Huck ins Team. Ein knapper Ausgang scheint vorprogrammiert, diesmal mit dem besseren Ende für die TTF? Der TTV Gamshurst (4:8) absolviert einen Doppelspieltag: Am Samstag kommt der TV St. Georgen (5:7) zum Gastspiel nach Gamshurst, am Sonntag geht es zu Mitaufsteiger TTV Kappelrodeck (3:7). In beiden Spielen wird die bessere Tagesform die Entscheidung bringen. St. Georgens Topscorer sind Spitzenspielerin Natalie (9:4) und Anne-Kathrin Obergfell (7:4). Julia Lubitz, Mareike Allgeier, Sarah Strack und Natascha Seiler wollen den Gegner ausbremsen und mit einem Sieg in der Tabelle vorbeiziehen. Offen ist auch das Bezirksderby in Kappelrodeck. Die Gastgeberinnen wollen in der Stammformation mit Ursula, Vanessa und Juana Maier sowie Astrid Seiler die Punkte erfolgreich verteidigen, um sich im Mittelfeld der Tabelle anzusiedeln. Gamshurst will sich natürlich ebenso so früh wie möglich in sicheren Gefilden wiegen können. Im Aufstiegsjahr unterlag Gamshurst in Kappelrodeck mit 2:8, trat hier aber ohne seine Nummer eins Lubitz an. Das Restprogramm der Kappelrodecker mit den Spielen gegen die beiden Schlusslichter TV Britzingen und TTV Weinheim-West II und beim Spitzenreiter TTC Weinheim II soll auf alle Fälle vier Punkte bringen, um sich im Mittelfeld anzusiedeln. (ti)

